        İstanbul merkezli 4 ilde terör operasyonu: 8 tutuklama

        İstanbul merkezli 4 ilde terör operasyonu: 8 tutuklama

        İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 22:33 Güncelleme:
        4 ilde terör operasyonu: 8 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgütün açık alan yapılanmalarından olan ‘Grup Yorum, TAYAD ve Mahalle Alan’ yapılanmalarına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul’da 19, Hatay’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 1 kişi olmak üzere, toplamda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından güvenlik güçlerince İstanbul merkezli Hatay, Ankara ve Kocaeli illerinde toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda toplamda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise firarda olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından savcılık, 12 şüpheliyi adli kontrol kararı talebiyle, 8 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 20 şüpheliden 12’si hakkında adli kontrol kararı verirken, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ayrıca 20 Nisan’da, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden şahısların Şişli ilçesinde bulunan İdil Kültür Merkezinde toplantı yapması nedeni ile söz konusu adreste arama işlemi yapıldı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası