        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 34 gözaltı

        İstanbul merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 34 gözaltı

        İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve halk sağlığını tehlikeye düşüren ilaçların satışını yaptığı belirlenen toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:56
        Kaçak ilaç operasyonu: 34 gözaltı
        İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        21 ZANLI YAKALANDI

        Yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bunların satışını gerçekleştirerek halk sağlığını tehlikeye düşürenlerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi.

        34 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Çalışmaların devamında, şüphelilerle bağlantılı olduğu ve suça karıştığı iddiasıyla 34 şüpheli daha İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        İLK OPERASYONDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

        İlk operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Gözaltındaki 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını gerçekleştiren, halk sağlığını tehlikeye atan, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratanlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, soruşturma sürecinde, kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokan, piyasaya süren, yetkisiz satışını yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde, piyasa değeri 180 milyon lira olan 235 bin 328 ilaç ele geçirildiği ve 21 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

        Başsavcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, 34 zanlının yakalandığı ifade edildi.

        Açıklamada, çok sayıda ilaç, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirildiği, 2 şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyetinin sürdüğü bilgisi verildi.

