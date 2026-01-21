Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 54 gözaltı

        İstanbul merkezli 5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 54 gözaltı

        İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve halk sağlığını tehlikeye düşüren ilaçların satışını yaptığı belirlenen toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak ilaç operasyonu: 54 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        REKLAM

        21 ZANLI YAKALANDI

        Yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bunların satışını gerçekleştirerek halk sağlığını tehlikeye düşüren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalandı.

        ÇOK SAYIDA İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi.

        33 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmaların devamında, gözaltına alınanlarla bağlantılı olan ve suça karışan 33 şüpheli daha İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Ağaç tünel yol'da, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görüntülendi

        Bartın ile Karabük arasında iki tarafı ağaçlarla kaplı olan ve 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolunda, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"