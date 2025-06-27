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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var! | Son dakika haberleri

        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!

        İstanbul merkezli 7 ilde 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, gümrük sistemlerindeki gizli ticari verileri para karşılığı verdiği tespit edilen, gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:05
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        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
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        İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, bakanlık sistemlerinde ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin usulsüz şekilde dışarı sızdırıldığını tespit etti.

        "ÇALIŞANLAR GİZLİ VERİLERİ SATTI"

        DHA'daki habere göre gümrük müdürlüğünde görevli bazı çalışanların, sistemde yer alan gizli verileri üçüncü şahıslara sattığı, bu verilerin bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden pazarladığı belirlendi.

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        10 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 27 Haziran'da İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

        Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #Casusluk operasyonu
        #Son dakika haberler
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