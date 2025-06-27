İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var! İstanbul merkezli 7 ilde 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, gümrük sistemlerindeki gizli ticari verileri para karşılığı verdiği tespit edilen, gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:05 facebook

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