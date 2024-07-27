İstanbul'da yediemin otoparklarındaki lüks otomobilleri, icra müdürlüklerinde hazırladıkları sahte belgelerle dışarı çıkararak satan 25 şüpheli İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. “Şifre 1" adı verilen operasyonda, yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilen şüpheliler arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katiplerinin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında şebekenin para karşılığı üzerine 7 lüks otomobil kaydettirdiği öğrenilen bir çobanın da olduğu belirtilirken, bu yöntemle çalınan otomobiller arasında Reza Zarrab adına kayıtlı BMW marka bir otomobilinde bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Şebekenin Yediemin otoparklarında uzun süredir tutulan lüks otomobilleri tespit ettikleri daha sonra aracı çalmak için icra müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirlendi. Şebeke üyelerinin icra kayıtlarında, hacizli görünen otomobiller için sözde bir satış ihalesi yapılmış gibi gösterip, Noterler Birliği'ne yazdığı yazılarla üzerindeki şerhleri kaldırdıkları ardından şebeke üyelerinden birinin üzerine satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sözde otomobili icradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin aracı galerilerde müşterilere pazarladıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şebeke üyeleri 4 gün boyunca Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulandı. Yapılan soruşturma sonucu örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu belirtildi. Bir adliyede zabıt katibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün ise şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi.

İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere yapılan baskında 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7'sinın adliyelerde zabıt katipleri, noter çalışanları ve noter başkatipleri olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şebeke elemanlarının isimlerini tespit etti. Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan çobanlık yapan H.I.'nın üzerine 7 tane lüks otomobil bulunduğu öğrenildi. Polis sorgusu sırasında para karşılığı otomobilleri üzerine aldığını söyleyen H.I.'nın sahibi olduğu araçların markasını bile bilmediği ortaya çıktı.

REZA ZARRAB'IN OTOMOBİLİNİ DE ÇALMIŞLAR

Şebekenin çaldığı otomobiller içinde İranlı iş insanı Reza Zarrab adına kayıtlı lüks bir otomobilin de bulunduğu öğrenildi. Bu otomobille ilgili sözde ihale yapılmış gibi gösterilip üzerindeki şerhlerin kaldırılması için 1 Temmuz tarihinde Noterler Birliği'ne yazı yazıldığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan bazılarının daha önceden poliste suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.