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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Modern Sinema’da Düşten Maddeye!

        İstanbul Modern Sinema’da Düşten Maddeye!

        İstanbul Modern Sinema'nın gerçekleştirdiği "Boşluğa Dikkat" adlı uluslararası projesi devam ediyor. Kadın sinemacılara daha fazla alan açmayı hedefleyen projenin ikinci programı Düşten Maddeye, 26-29 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:29
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        İstanbul Modern Sinema'da Düşten Maddeye!
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        İstanbul Modern Sinema, müze koleksiyonundaki kadın sanatçıların yapıtlarının yer aldığı güncel sergilerden biri olan “Hep Buradayız”dan ilham alarak, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan “Boşluğa Dikkat” projesine devam ediyor.

        Projenin ikinci film programı Düşten Maddeye adını taşıyor. Sinema endüstrisindeki kadınların eksikliğinin çokça hissedildiği yapım tasarımı ve sanat yönetimine odaklanan yeni program, 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşacak.

        BİLLUR TURAN'DAN FİLM SEÇKİSİ

        Dünya ve Türkiye sinemasından kadın sanat yönetmenlerinin tasarımlarıyla öne çıkan 10 filmlik “Düşten Maddeye” adlı seçkiyi, Anadolu Leoparı, Cemil Şov ve Güneş Sonrası (Aftersun) gibi önemli filmlerde imzası olan yapım tasarımcısı ve sanat yönetmeni Billur Turan hazırladı.

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        Seçkide Ingmar Bergman’ın (Çığlıklar ve Fısıltılar, 1972) ve Wim Wenders’in (Berlin Üzerindeki Gökyüzü, 1987) yeni restore edilmiş filmlerinin yanı sıra bu yıl Cannes’da Altın Palmiye kazanan Justine Triet’nin Bir Düşüşün Anatomisi de yer alıyor. Natali Yeres’in bu yıl Siyad ödüllerinde “En İyi Sanat Yönetmenliği”ne layık görüldüğü Tayfun Pirselimoğlu filmi Kerr de seçkide gösterilecek. Gösterime Pirselimoğlu ve Yeres de katılacak.

        Billur Turan program kapsamında kariyeri ve mesleği üzerine bir atölye de düzenleyecek.

        Düşten Maddeye Film Programı

        26-29 Ekim

        BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ

        Fransa, 2023

        Yönetmen: Justine Triet

        Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

        Cannes’da bu yıl Altın Palmiye kazanan film, bir evliliğin inceliklerine dalan kasvetli ve güçlü bir mahkeme dramı. Başarılı bir yazar olan Sandra’nın, Fransız Alpleri’ndeki evlerinin önünde ölü bulunan kocasını öldürmekle suçlandığı bir gerilimi takip eder. Film, hem yasanın gerçeklik arayışından hem de ahlaki mutlaklıktan kaçarak ilişkinin içindeki kıskançlığı, egoyu ve geçmiş travmaları ortaya döker. Davanın ana tanığı ise çiftin 11 yaşındaki kör oğludur. Triet feminist bir dokunuşla psikolojik olarak zengin bir kadın portresi çizerken Hüller bu kadını sürükleyici bir performansla taçlandırır.

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        27 Ekim 2023, Cuma 19.00

        28 Ekim 2023, Cumartesi 15.00

        SARAYIN GÖZDESİ

        İrlanda, İngiltere, ABD, 2018

        Yönetmen: Yorgos Lanthimos

        Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

        Marlborough Düşesi Sarah, 1700’lerdeki İngiltere-Fransa savaşı sırasında sağlığı giderek bozulan İngiltere Kraliçesi Anne adına yönettiği ülkenin içinde bulunduğu savaşla meşguldür. Hizmetçi olarak işe alınan Abigail ise bu sırada kraliçenin sevgisini kazanır. Bu durum karşısında iki kadın arasındaki rekabet giderek artacaktır. Usta oyuncuların canlandırdığı bu üç kadının trajikomik hikâyesi, on dalda Oscar’a aday oldu. Filmin sanat yönetmeni Fiona Crombie, 17. yüzyıldan kalma bir kır evini gizli geçitler ve devasa bir cephe kullanarak saraya çevirdi.

        29 Ekim 2023, Pazar 13.00

        BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ

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        Almanya,1987

        Yönetmen: Wim Wenders

        Oyuncular: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander

        Berlin semalarında dolaşan iki melek Damiel ve Cassiel aşağıdaki insanların iç seslerini dinlerler. Damiel, trapezci Marion’un hayatla ilgili endişeleri ve zayıflıklarından çok etkilenir, onun çalıştığı sirki sık sık ziyaret etmeye başlar. Hissedebilmek için insan olması gerekmektedir. İzleyenleri düşler âlemine davet eden film, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından iki yıl önceki Almanya’nın geçmişle hesaplaşmasını ve insanlarının varoluşsal sorgulamasını da gözler önüne seriyor. Film, 4K kalitesinde restore edilen kopyasından gösterilecek.

        26 Ekim 2023, Perşembe 14.00

        29 Ekim 2023, Pazar 15.00

        HİZMETÇİ

        Güney Kore, 2016

        Yönetmen: Park Chan-wook

        Oyuncular: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Jo Jin-woong

        Güney Koreli auteur yönetmen Park Chan-wook’a 2016 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye adaylığı getiren Hizmetçi, 1930’larda Japon işgali altındaki Kore’de geçen bir erotik gerilim. Filmde zengin ve genç bir Japon kadın, onu kandırıp zenginliğini ele geçirmeye çalışan Koreli bir adam ve adamın tuttuğu Koreli hizmetçi arasındaki entrika dolu ilişkilere tanık oluyoruz. Hizmetçi, sürükleyici olay örgüsü içinde izleyiciyi her an şaşırtan, kıvrak zekalı yönetmenliğin, göz alıcı dekorlar, detaylı mekânlar ve lüks kostümlerle zenginleştirilmiş üstün bir estetik anlayışın öne çıktığı bir şölen sunuyor.

        29 Ekim 2023, Pazar 17.30

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        ÇIĞLIKLAR VE FISILTILAR

        İsveç, 1972

        Yönetmen: Ingmar Bergman

        Oyuncular: Harriet Andersson, Kari Sylwan, Ingrid Thulin

        19. yüzyıl İsveç’inde geçen bu filmde, Karin ve Maria, kanserle mücadele eden kız kardeşleri Agnes’e bakarke, kendi korkuları ve sahtekarlıklarıyla yüzleşirler. Sinematograf Sven Nykvist’in Oscar kazandığı bu filmdeki renk tasarımı, ses tasarımı ve metruk malikânedeki dekor ve mizansen, sinema tarihinde özel bir yere sahiptir. Adını Mozart'ın bir sonatının eleştirisinden alan bu psikolojik gerilim filmin, cesur formunun yanı sıra ölümü yakından hissettiren karanlık bir dünyası var. Bergman’ın “müzik eseri” olarak tanımladığı bu başyapıt, son restorasyonuyla daha da büyüleyici bir deneyim sunuyor.

        26 Ekim 2023, Perşembe 11.00

        28 Ekim 2023, Cumartesi 13.00

        KERR

        Türkiye, Yunanistan, Fransa, 2021

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        Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

        Oyuncular: Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın

        Can, uzun bir süre sonra babasının cenazesi için eski evine dönerek beklenmedik bir cinayete tanık olur. Olayın ardından kasabadan ayrılamaz ve kendisini tuhaf ve tekinsiz bir girdabın içinde bulur. İtham edildiği bilinmeyen bir suçla yüzleştikçe dehşete kapılır. Üstelik, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Pirselimoğlu'nun kendi romanından uyarlanan bu film, Kafkaesk bir anlatımla karanlık ve absürt bir polisiyeye dönüşür. Sanat yönetmeni Natali Yeres’in yarattığı arafta kalmış, bu zamansız kasaba, adeta Türkiye’nin bir alegorisini sunar.

        26 Ekim 2023, Perşembe 17.00

        KISALAR:

        PATLAT ŞEHRİ

        Belçika, 1968

        Yönetmen: Chantal Akerman

        Akerman’ın 18 yaşındayken çektiği filmin tamamı daracık bir mutfakta geçer. Sınırlar içine, özellikle de mutfağa hapsolmuş kadının özgürlüğe giden yolu yok edici bir eylemle açmasını ironik bir dille anlatır. Bu sert ve trajikomik hikâyenin başrolü, slapstick komedisi karakteri gibi oynayan yönetmenin kendisidir.

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        İKİNDİ TUZAKLARI

        ABD, 1943

        Yönetmenler: Maya Deren, Alexander Hammid

        Çiçek, anahtar, açık kapı, ekmeğin içindeki bıçak, cevapsız telefon, aynadaki figür… Tüm bunlar bir tür kâbusun içine düşmüş bir kadının gördükleri, bilincinden akanlar. Bağımsız sinemanın öncüsü kabul edilen Deren’in kocasıyla çektiği bu unutulmaz gerçeküstü, avangart filmi, Cannes Film Festivali’nde 16 mm dalında Büyük Ödül’ü kazandı.

        İÇERİDE

        İngiltere, 2006

        Yönetmen: Ursula Mayer

        Film, mimar Ernö Goldfinger ve eşi Ursula'nın 20. yüzyıla ait ünlü sanat koleksiyonlarının da bulunduğu Londra'daki evinde gezinen iki kadını izliyor. İki kadın asla karşılaşmaz, evin merdivenini çıkıp inerler, odalardaki eşyalara dokunurlar. Onları asıl buluşturan ise Barbara Hepworth'ün heykeli olur. Film mimarlıkta ve sinemadaki kadınların eksikliğini vurgular.

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        KÜRKLÜ KAHVALTI

        İngiltere, 2008

        Yönetmen: Ursula Mayer

        Film, 70’lerden modernist bir cam evde üç ikonik kadın sanatçı olan Dora Maar, Meret Oppenheim ile Josephine Baker arasındaki bir buluşmayı hayal ediyor. Esrarengiz bir oyun içinde, üç kadın doğrudan etkileşim yerine objelerle ilişkiye giriyorlar. 16mm çekilmiş bu film, Sürrealizm fikrini hatırlatarak objelerle diyalogları genişletme fikrine dayanıyor.

        YUMUŞAK KUMAŞLAR

        İngiltere, 2004

        Yönetmen: Daria Martin

        Zürih Üniversitesi Yapay Zekâ Laboratuvarı'nda çekilen bu 16mm film, performans sanatçısı olan bir erkek ve kadını, vücut farkındalığına sahip, kendi beden deneyimleriyle fonksiyonlarını öğrenmiş robotlarla tanıştırıyor. Birlikte dans ediyorlar. Film modernizmin “insan ve makine” kavramına yeni bir bakış açısı sunuyor.

        26 Ekim Perşembe, Saat 13.00

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