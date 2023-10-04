İstanbul Modern’de 'Müzeler Konuşuyor' İstanbul Modern'in Müzeler Konuşuyor söyleşi programı 6 Ekim'de yeniden başlıyor. Program kapsamında İtalya'daki altı sanat kurumunun temsilcileri İstanbul'da meslektaşları ve sanatseverlerle bir araya geliyor. Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya serisinin ilk konuşmacısı ise Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi'nin direktörü Carolyn Christov-Bakargiev olacak

İstanbul Modern’in 2012 yılından bu yana düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” başlıklı söyleşi serisi üç yıl aradan sonra İtalya ile başlıyor.

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan uluslararası müze profesyonellerini Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle buluşturan Müzeler Konuşuyor serisinin İstanbul Modern’in yeni binasındaki ilk konuğu ise İtalya olacak.

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek program kapsamında İtalya’daki müzelerin ve kültür-sanat kurumlarının bu alandaki özgün katkılarına, kurumların tarihlerine, organizasyon yapılarına ve gelecek stratejilerine ışık tutulacak. Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi (Torino), Punta della Dogana ve Palazzo Grassi (Venedik), Mambo (Bolonya), GAMeC (Bergamo), Fondazione Prada (Milano ve Venedik) ile MAXXI (Roma) gibi her biri kendi alanında dikkatle takip edilen kurumların temsilcileri sanatseverlerle bir araya gelecek.

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İLK KONUK CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV

Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya'nın 6 Ekim’deki ilk etkinliğinde Günümüzde müzeler: Bir vaka analizi olarak Castello di Rivoli başlıklı konuşmasıyla Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi’nin direktörü Carolyn Christov-Bakargiev yer alacak.

Tuzlu Su başlığıyla 2015 yılında düzenlenen 14. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen Christov-Bakargiev, 2002 yılında Castello di Rivoli’nin şef küratörü olarak müzedeki ilk görevini üstlendi. Christov-Bakargiev, 2008 yılında 16. Sidney Bienali’nin küratörlüğünü yapmak için Castello di Rivoli’den ayrıldı, ancak 2009 yılında kuruma geçici direktör pozisyonuyla geri döndü.

2012 yılında izleyicilerle buluşan dOCUMENTA (13)’ün sanat direktörlüğünü yapana kadar bu görevde kalan küratör ve yazar Christov-Bakargiev, 2016 yılında Castello di Rivoli’nin direktörü olarak görevine başladı. 2015 yılında sanat, bilim ve kültürel arabuluculuk alanında öne çıkan isimlere Almanya’nın Hesse Eyaleti tarafından verilen Kültür Ödülü’nün sahibi olan Chritosv-Bakargiev, Roma’daki Villa Medici ve New York’taki MoMA PS1 gibi dünyada merakla izlenen kurumlarda sergi ve programlar düzenledi, sanatçılara ve sanat akımlarına odaklanan çalışmalar yayınladı.

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Ücretsiz olarak ve Türkçe simultane çeviriyle gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi almak için İstanbul Modern’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

CASTELLO DI RIVOLI ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ HAKKINDA

Bulunduğu yerleşkeyle Orta Çağ’dan günümüze dönüşen tarihe tanıklık eden Castello di Rivoli – Çağdaş Sanat Müzesi, kapsamlı bir restorasyon sonrası 1984 yılında İtalya’nın ilk çağdaş sanat müzesi olarak kapılarını açtı. İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Piyemonte bölgesinin başkenti Torino’nun hemen dışındaki Rivoli’de bulunan yerleşke, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Savoy Hanedanı’na ait sarayın ev sahipliğindeki müze, ziyaretçilerle buluşturduğu sergi ve programlarla birlikte öncülük ettiği araştırmalar aracılığıyla güncel dönüşümlere mercek tutarken geçmişle etkileşim kurmaya olanak tanıyor.

Koleksiyonunda İtalyanca yoksul sanat anlamına gelen “Arte Povera” sanat akımına ilişkin önemli çalışmalar barındıran Castello di Rivoli, kültür ve sanatı bugünün bağlamını anlamak için önemli araçlar olarak tarif ediyor. Buna paralel olarak farklı ölçekli aktörlerin katkılarıyla yapılandırılan katılımcılık odaklı faaliyetler, sanatı toplumun gelişimindeki en önemli olgulardan biri olarak konumlandırıyor. Müze koleksiyonunun gelişimine ve sergilerin çerçevesinin oluşturulmasına rehberlik eden yaratıcılık, araştırma, eğitim ve kültürel gelişim gibi kavramlarsa yerel, bölgesel ve küresel anlatılar arasında bağ kurmayı mümkün kılıyor.

Günümüzde müzeler: Bir vaka analizi olarak Castello di Rivoli

Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya

Konuşmacı: Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü Carolyn Christov-Bakargiev

Tarih: 6 Ekim 2023, Cuma

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Modern Oditoryum