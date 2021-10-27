Ünlüler çocuklarıyla izledi 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Medyavizyon ile Neher Prodüksiyon'un birlikte üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı'nın yaptığı 'İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları'nı galasına Seçkin Piriler, Nur Gümüşdoğrayan, Çetin Altay ile Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu çocuklarıyla birlikte katıldı.

Hikâyesi Hüseyin Sorgun'a, senaryosu Gökhan Karagülle'ye ait 'İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları'nın seslendirme kadrosunda Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas, Nihan Omuz, Ali İhsan Bozdemir, Bartu Kerem Yüksel ve Ufuk Yüksel bulunuyor. Filmin müziklerini ise Behzad Motallebi, Gökçe Kuran ve Taner Tınaz hazırladı.