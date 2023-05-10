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Haberler Kültür-Sanat Müzik
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İstanbul Müzik Festivali'nde 12 eser prömiyer yapacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 51. İstanbul Müzik Festivali'nde 8 eser dünya, 4 eser ise Türkiye prömiyeri yapacak.

İstanbul Müzik Festivali'nde 12 eser prömiyer yapacak
HABERTURK.COM

51. İstanbul Müzik Festivali heyecanı yaklaşıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival, Borusan Holding sponsorluğunda, 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.
2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği 6 yeni eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Çağımızın üretken bestecilerinden Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiye’nin kadın şairlerinden ilhamla bestelediği Dünya Anne, festival kapsamında iki konserde izleyiciyle buluşacak.

Rapha&euml;la Danksagm&uuml;ller (Kadınlar Yeterince Bekledi)
Raphaëla Danksagmüller (Kadınlar Yeterince Bekledi)

Festivalin en heyecan verici konserlerinden biri olacak Kadınlar Yeterince Bekledi’de ise festivalin siparişi üzerine Hollanda, Türkiye ve İran’dan kadın besteciler Meriç Artaç, Kate Moore ve Aida Shirazi tarafından yazılan üç bölümlük eser dünya prömiyerini yapacak. Yarının Kadın Yıldızları konseri de bu yıl, festivalin TSKB desteğiyle Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna sipariş ettiği ve genç müzisyen Cem Esen tarafından bestelenen eserin dünya prömiyerine sahne olacak.

Ezgi K&ouml;ker (Cumhuriyet Tangoları)
Ezgi Köker (Cumhuriyet Tangoları)

Festivalin Cumhuriyet’in 100. yılında, ülkemizin erken dönem tango bestecilerine saygı duruşunda bulunacağı Cumhuriyet Tangoları konserinde izleyiciler, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura’nın festivale hediye ettiği, ilk defa dinleyici karşısına çıkacak yeni bir enstrümantal tango eseri dinleme fırsatı bulacak.

Binboğalar Efsanesi
Binboğalar Efsanesi

Türkiye edebiyatının büyük yazarı Yaşar Kemal’in destansı romanının müzikli tiyatro uyarlaması Binboğalar Efsanesi ise festivalin evsahipliği yaptığı bir diğer dünya prömiyeri. Konserde Michael Ellison’ın müziğini, metin ve rejide Simon Jones, koreografide Evrim Akyay, videoda NohLab tamamlayacak ve Can Okan’ın şefliğindeki Hezarfen Ensemble seslendirecek.

İŞTE O ESERLER

Fazıl Say & Serenad Bağcan

8 Haziran Perşembe, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

14 Haziran Çarşamba, 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Fazıl Say
Fazıl Say

Çağımızın üretken bestecilerinden, ünlü piyanist Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi, festivalde dünya prömiyerini yapacak. Cumhuriyet’in yetenekli ve üretken kadınlarının kaleme aldığı unutulmaz şiirlerden doğan besteleri, Say ile yıllardır birçok kez aynı sahneyi paylaşan mezzo-soprano Serenad Bağcan seslendirecek. İkiliye kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik edecek. Cumhuriyet Kadınları, 8 Haziran’da AKM’de; 14 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu

11 Haziran Pazar, 20.00, Süreyya Operası

VerikoTchumburidze
VerikoTchumburidze

2018’de İstanbul Müzik Festivali ve TSKB işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında verilen eser siparişi ile klasik müzik literatürüne katkı sağlayacak. Genç besteci Cem Esen’in bu özel yıla ithafen bestelediği eserin seslendirileceği ve bu yılın genç kadın yıldızlarının festival izleyicisinin karşısına çıkacağı konserin bilet gelirleri de fona aktarılacak. Konserde kanaat önderi olarak, son yılların yükselen keman sanatçısı Veriko Tchumburidze sahnede müzisyenlerle birlikte olacak. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.

Kadınlar Yeterince Bekledi

14 Haziran Çarşamba, 20.00 / 22.00, Yerebatan Sarnıcı

Nemeth Quartet
Nemeth Quartet

Hollanda, Türkiye ve İran’dan kadın besteciler tarafından yazılan üç bölümlük bir eser olarak tasarlanan Kadınlar Yeterince Bekledi, festivalin en heyecan verici konserlerinden birinde izleyiciyle buluşacak. Meriç Artaç, Kate Moore ve Aida Shirazi festivalin siparişi üzerine soprano, yaylı dörtlü ve duduk, kanun ve klasik kemençe gibi Türk çalgıları için üç bölümden oluşan bir eser besteledi. Bu coğrafyalarda efsaneleşmiş üç kadın karakterden; Şahmeran, Kassia, Suat Derviş’ten ilham alan eserin librettosunu gazeteci ve yazar Ece Temelkuran kaleme aldı. Soprano Katharine Dain’in üç karakterin de sesi olacağı gösteride ona sahnede Nemeth Quartet, klasik kemençe sanatçısı Elif Canfeza Gündüz, duduk ve kaval sanatçısı Raphaëla Danksagmüller ve kanun sanatçısı Esra Berkman eşlik ediyor. Kadınlar Yeterince Bekledi’nin dünya prömiyeri STONELINE’ın katkılarıyla 14 Haziran’da Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Tangoları

15 Haziran Perşembe, 20.00, St. Benoit Fransız Lisesi Bahçesi

Toros Can
Toros Can

Festival, Cumhuriyet’in 100. yılında, ülkemizin erken dönem tango bestecilerine saygı duruşunda bulunacak. Cumhuriyet Tangoları konserinin müzik direktörlüğünü de üstlenen şef Hakan Şensoy, festival için bilinen eserlerin yanı sıra tango arşivlerini tarayarak erken Cumhuriyet döneminin unutulmaya yüz tutmuş bestelerini de gün yüzüne çıkardı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura ise hem bestelerin aranjmanlarını yaptı hem de festivale, ilk defa dinleyici karşısına çıkacak yeni bir enstrümantal tango eseri hediye etti. Bu nadide repertuvarı, Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın eşliğinde İncesaz'ın solistlerinden Ezgi Köker ve opera sanatçısı Teyfik Rodos ile Tolga Salman, Rüstem Mustafa ve Toros Can’dan oluşan tango tutkunu müzisyenler icra ederken, Zeynep Aktar ve Sercan Yiğit danslarıyla tangonun ruhunu yansıtacak. Milli Reasürans ve Elvan Tuğsuz Güven’in katkılarıyla düzenlenen konser, 15 Haziran’da St. Benoît Fransız Lisesi avlusunda gerçekleştirilecek.

Binboğalar Efsanesi

17 Haziran Cumartesi, 14.00 / 20.00, Süreyya Operası

Türkiye edebiyatının büyük yazarı Yaşar Kemal’in destansı romanı Binboğalar Efsanesinin müzikli tiyatro uyarlaması, festivalin diğer dünya prömiyerlerinden. Michael Ellison’ın, metin ve rejide Simon Jones, koreografide Evrim Akyay, videoda NohLab’ın tamamladığı müziğini Can Okan’ın şefliğindeki Hezarfen Ensemble seslendirecek. Festival seyircilerine disiplinlerarası müzikal ve görsel bir tecrübe yaşatacak konser, Berrin Erengül ve Eva Barlas’ın katkılarıyla, 17 Haziran’da Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.

Festival biletleri

Bu yıl 18 farklı mekânda, 25 konsere evsahipliği yapacak festivalin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor.

Konservatuvar öğrencileri, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.

Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org

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