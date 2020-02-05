Faiz oranları ne kadar oldu?

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatının yüzde 38'ini sırtlayan İstanbul yılın ilk ayında 5 milyar 611 milyon 591 bin dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Daha önce 2014'te 5 milyar 402 milyon 588 bin dolar, 2018'de 5 milyar 137 milyon 158 bin dolar ve 2019'da 5 milyar 526 milyon 951 bin dolarlık dış satıma imza atan kent, bu yıl ihracatta en iyi ocak ayı performansını gerçekleştirdi.

KONFEKSİYON İLK SIRADA

İstanbul'dan ocak ayında 27 farklı sektörden ihracat gerçekleştirilirken, hazır giyim ve konfeksiyon ilk sırada yer aldı.

Geçen ay İstanbul ihracatının yüzde 18.5'ine denk gelen 1 milyar 36 milyon 607 bin dolarlık kısım hazır giyim ve konfeksiyon sektörünce yapıldı. Bu rakam, Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatının yüzde 69.3'ünü oluşturdu.

Söz konusu dönemde İstanbullu konfeksiyoncuların ihracatı 2019'un ocak ayına göre yüzde 5,9 artış kaydetti.

Yılın ilk ayında İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör ise 782.1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

Şehrin kimyevi madde ve mamulleri ihracatında bu dönemde yüzde 23.7'lik artış yaşandı. İstanbul ocak ayında kimya sektörünün toplam dış satımının yüzde 46'sını sırtlayarak, bu sektörde de en fazla ürün satan şehir olarak öne çıktı.

Çelik sektörü 596,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, sektör ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 4,1 azaldı. İstanbul yılın ilk ayında Türkiye'nin toplam çelik dış satımının yüzde 52'sini karşıladı.

İstanbullu şirketler geçen ay ayrıca 445,8 milyon dolarlık elektrik-elektronik ve 440,8 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi ürünü sattı.

27 SEKTÖRÜN 18'İNDE BİRİNCİ

Söz konusu dönemde hazır giyim, kimya ve çelik sektörlerinin yanı sıra İstanbul'un Türkiye ihracatında lider olduğu diğer sektörler ise şu şekilde sıralandı:

"Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik-elektronik, gemi ve yat, hububat, iklimlendirme sanayisi, madencilik, makine ve aksamları, meyve-sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, mücevher, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri."

Böylece İstanbul, Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği 27 sektörün 18'inde öncü şehir oldu.

193 ÜLKEYE SATIŞ

Yılın ilk ayında mega kent, 193 ülke ve 15 serbest bölgeye ürün sevkiyatı gerçekleştirdi.

Geçen ay İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren ülke, 574.1 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Bu dönemde İstanbullu ihracatçıların ürünlerine en çok rağbet gösteren ikinci ülke 360.4 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu ve bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı.

İstanbul'dan gerçekleştirdiği ihracatını ocakta yüzde 29.1 artırarak 321.4 milyon dolarlık ürün satın alan İtalya, üçüncü sırada yer aldı. İtalya'yı 237,5 milyon dolarla İspanya ve 209.1 milyon dolarla ABD takip etti.

Bu yıl ve geçen yılın ocak ayında İstanbul'un ihracat yaptığı 10 ülke şöyle (bin dolar):