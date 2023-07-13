Çok hızlı şekilde deprem etkisindeki performans değerlendirmeleri raporlarının hazırlandığını dile getiren Alpay, "Otogar alanı ve çevresindeki yollar, köprülerle birlikte de 290 bin metrekare bir yapıdan bahsediyoruz. Bu alanda güçlendirmenin, yapının birbiriyle olan ve özellikle temeldeki birleşmeleri nedeniyle de bütün bu sistemin birlikte çözülmesinin daha doğru olacağı kanaatindeydik" dedi.

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Alpay, riskli bulunan bir başka köprünün iki yıl önce trafiğe kapatıldığını, hazırlanan rapor çerçevesinde de projelerin tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti: "Özellikle Güneydoğu istikametinde bulunan ve katlar arası köprü dediğimiz yüzde 8 açıklıklı, yüzde 10 eğimli viyadük köprüden çalışmamıza başlıyoruz. Öncelikli olarak temel temelinde ve temeldeki bağ kirişlerdeki güçlendirme, daha sonra kolon ve kiriş bağlantılarındaki güçlendirme işlemimizi tamamlamış olacağız. Şu anda bulunduğumuz köprü için 150 günlük bir süre öngörülüyor. Burada bir aksamaya neden olunmayacak. Diğer alanda da hızlı bir şekilde girip, 1-1,5 yıl içinde deprem güvenliği tam anlamıyla sağlanmış bir otogarla vatandaşımızı buluşturmuş olacağız."