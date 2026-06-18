İstanbul Portföy Yönetimi’ne yeni genel müdür

İstanbul Portföy Yönetimi’nin Genel Müdürü olarak Banu Taşkın atandı. Taşkın, şirketin 137 milyar TL’yi aşan büyüklüğe sahip portföyünün yönetimine liderlik edecek.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Banu Taşkın, 35 yıla yaklaşan kariyeri boyunca bankacılık, sermaye piyasaları, yatırım hizmetleri ve özel bankacılık alanlarında üst düzey görevler üstlendi.

Kariyerinde stratejik dönüşüm, kurumsal büyüme ve yönetişim süreçlerinde önemli sorumluluklar alan Taşkın, 2021 yılında Türk Eğitim Vakfı’nın Genel Müdürlüğü görevini üstlenerek Ocak 2026’ya kadar bu görevi yürüttü.

Taşkın ayrıca TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ashoka Foundation, Down Sendromu Derneği ve TÜSEV gibi kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yaptı.