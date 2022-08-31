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Haberler Gündem İstanbul İstanbul Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu. Kazada iki kişi yaralandı. - Güncel Haberler
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İstanbul Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu

İstanbul Sancaktepe ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesinin ardından okul bahçesine düşen araçta iki kişi yaralandı. Okulların tatil olması olası bir felaketin önüne geçmiş oldu

İstanbul Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu. Kazada iki kişi yaralandı. - Güncel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu
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DHA

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, okul bahçesine düştü. Araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Akpınar Mahallesi, Selam Sokak üzerinde meydana geldi. Ramazan Aymak yönetimindeki 34 FJF 187 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine düştü.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobilde bulunan Ramazan Aymak'ın eşi ve bir komşusu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ramazan Aymak, " Ben sağa doğru girerken bir araç vardı burada. Kendisi durdu ben devam ederken araç birden önüme çıkınca hava da yağışlıydı. Frene bastım durmadı. Yanımda eşim vardı, 2 tane komşum vardı. İyiler şimdi haber aldım." dedi.

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