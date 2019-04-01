İstanbul Şişli'de kim kazandı? Sorusu büyük merak konusu oldu. İstabul'un gözde yerlerinden biri olan Şişli'de hangi parti kazandı? Şişli'de yerel seçim oy oranları nasıl? Şişli'de yaşayan vatandaşlar internette sıkça araştırmalarına devam ediyor. İşte 31 Mart 2019 Şişli yerel seçim sonucu ve oy oranları...

ŞİŞLİ'DE KİM KAZANDI? 2019 YEREL SEÇİMLER

Şişli'de seçimi kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'den Muammer Keskin, %48,28 oyla belediye başkan adayı oldu. DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül ise %29,08, AK Parti'den Nihal Yıldırım ise, %20,97 oy aldı.

SEÇİM 2019 SONUÇLARI

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUAMMER KESKİN

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası’nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi’ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdürdü. 1982 yılında kısa dönem olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1982-1985 yılları arasında İstanbul Koca Mustafa Paşa Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

1985 yılından itibaren Şişli’de muhasebe mesleğini icra etmeye başladı. Aynı tarihlerde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye ve yönetici olarak görevler aldı. 1990’lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi Kurucu Üyesi olarak derginin yayınlanmasında katkı sundu.

1991-1995 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. İlçe, İl ve Kurultay delegeliği yaptı.



1998-2006 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşaivrler Odası Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Halen Türkiye Sosyal Siyasi Araştırmalar Vakfı (TUSES) Genel Sekreterlik görevi görevi ve Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

SMM Denetim A.Ş.’de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şişli’de Mali Müşavirlik mesleğini sürdürmekte olan Muammer Keskin evli ve 2 çocuk babasıdır.