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İstanbul, Sivas ve Erzurum'da bazı bölgeler için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı sit alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi

İstanbul, Sivas ve Erzurum'da bazı bölgeler için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
İstanbul ve 2 ilde 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bozhane ve Göllü Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Jeolojik ve Doğal Oluşumlar Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Vadisi Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

AA'nın haberine göre; kararda, söz konusu alanların krokisi ile sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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