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İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yapılan çalışmalar ve arızalar nedeniyle pek çok ilçede su kesintisi var. Bazı ilçelerdeki su kesintisi akşam saatlerinde sona erecek ancak özellikle Bahçeşehir'deki su kesintisi neredeyse 2 günü buluyor. İşte İSKİ'nin duyurusuna göre İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı

25.07.2018 - 17:35 | Güncelleme:

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul'da İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde arıza ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri kimi ilçelerde akşam saatlerinde sona erecekken, kimi ilçelerde ise yarına kalacak ve su kesinti süresi 2 günü bulacak. İşte İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?
 
İSKİ'nin resmi sitesindeki duryuruda İstanbul'da kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin yanı sıra, suların tahmini olarak ne zaman verileceği de yer alıyor. 
 
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : İnönu Mah,Yıldıztepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 14:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.7.2018 - 15:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 14:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Örnekköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 16:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 16:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Pirinççi Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Işıklar Mah,Ağaçlı Mah,Odayeri Mah,Akpınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 12:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 16:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah,Uğur Mumcu Mah,Gazi Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 15:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

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