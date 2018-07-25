İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul'da İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde arıza ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri kimi ilçelerde akşam saatlerinde sona erecekken, kimi ilçelerde ise yarına kalacak ve su kesinti süresi 2 günü bulacak. İşte İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ'nin resmi sitesindeki duryuruda İstanbul'da kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin yanı sıra, suların tahmini olarak ne zaman verileceği de yer alıyor.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 14:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : İnönu Mah,Yıldıztepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 14:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.7.2018 - 15:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 14:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Örnekköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 16:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 16:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Pirinççi Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Işıklar Mah,Ağaçlı Mah,Odayeri Mah,Akpınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 12:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 16:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah,Uğur Mumcu Mah,Gazi Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 15:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.7.2018 - 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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