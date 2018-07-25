İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul'da İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde arıza ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri kimi ilçelerde akşam saatlerinde sona erecekken, kimi ilçelerde ise yarına kalacak ve su kesinti süresi 2 günü bulacak. İşte İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin resmi sitesindeki duryuruda İstanbul'da kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin yanı sıra, suların tahmini olarak ne zaman verileceği de yer alıyor.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemal Paşa Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 14:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönu Mah,Yıldıztepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 14:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|24.7.2018 - 15:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 14:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnekköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 16:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dereağzı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 16:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eyüp Merkez Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 09:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pirinççi Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Işıklar Mah,Ağaçlı Mah,Odayeri Mah,Akpınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 10:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 09:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 12:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 16:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sultançiftliği Mah,Uğur Mumcu Mah,Gazi Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 09:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 15:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 10:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstiklal Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.7.2018 - 09:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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