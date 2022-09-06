İstanbul su kesintisi olan yerler nereler? 6 Eylül 2022 İSKİ arıza kesinti sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve suların saat kaçta geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyuruları ile açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

6 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 08:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Akıncılar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yeşiltepe Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.09.2022 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.