Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Tuzla, Bayrampaşa, Bahçelievler'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 21 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

21 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.02.2021 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.02.2021 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.02.2021 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



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