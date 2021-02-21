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İstanbul su kesintisi son dakika! 21 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU!

İSKİ 21 Şubat Pazar günü İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İstanbullular 21 Şubat Pazar günü suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbullular, 21 Şubat İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. İşte arıza ve bakım çalışmalarıyla yapılacak İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler?

İstanbul su kesintisi son dakika! 21 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU!

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Tuzla, Bayrampaşa, Bahçelievler'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 21 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

21 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.02.2021 09:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.02.2021 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.02.2021 09:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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