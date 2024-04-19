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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Sultanbeyli'de feci kaza: 2 ölü, 4yaralı

        İstanbul Sultanbeyli'de feci kaza: 2 ölü, 4yaralı

        İstanbul Sultanbeyli'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:32
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        İstanbul'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

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        Atatürk Caddesi'nde Sultanbeyli istikametine giden Nadir Akıntı yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Tekin Çoban yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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        Kazada otomobil sürücüsü Tekin Çoban araç içerisinde sıkışırken, kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

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        Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Çoban'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kamyon sürücüsü ve diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #trafik kazası
        #istanbul sultanbeyli
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