İstanbul Sultanbeyli'de feci kaza: 2 ölü, 4yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Atatürk Caddesi'nde Sultanbeyli istikametine giden Nadir Akıntı yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Tekin Çoban yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Tekin Çoban araç içerisinde sıkışırken, kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban’ı kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Çoban'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü ve diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.