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İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı! Hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilecek okullar listesi!

Kahramanmaraş depreminin ardından ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Depremin toplamda 11 ili etkilemesiyle yaşanan yıkımın etkisi büyük olurken uzmanlar diğer illerdeki risk konusunda acil önlemler alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Riskli illerin en başında gelen il ise İstanbul oldu. Bu kapsamda İstanbul'da beklenen depreme karşı önlemler alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekleri bildirildi. Alınan kararın ardından İstanbul'da tahliye edilen 93 okulun hangileri olduğu merak edildi. İşte İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri...

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  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" ifadelerine yer verildi. Peki İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İşte İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri...
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    RİSKLİ BULUNAN 93 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK

    Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    Açıklamaya, şöyle devam edildi:

    "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

    TAHLİYE EDİLECEK OKULLAR HANGİLERİ? 

    İstanbul’da riskli olarak kabul edilen okulların isimleri belli oldu. Valilikten gelen detaylı bilgiye göre İstanbul’da tahliye edilecek okulların listesi...
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
  • İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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