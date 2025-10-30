İstanbul Tenis Eğitim Merkezi yeniden hizmete açıldı

Türk tenisinin geleceğini şekillendirecek önemli yatırımlardan biri olan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Eğitim Merkezi, kapsamlı yenileme sürecinin ardından yeniden hizmete açıldı.

TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, TTF yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Ceylan, Berk Albayrak, Eda Sevaioğlu Tan, Esra Hatipoğlu, İsmail Hakkı Kurt, milli tenisçiler Çağla Büyükçay, Pemra Özgen, Ergi Kırkın, Yankı Erel, Naz Albayrak ve protokol üyeleri katıldı.

Bakan Bak ve beraberindeki ekip, açılıştan önce tesisi gezerek bilgi aldı.

Açılışta yer alan çocukların enerjilerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten bakan Bak, "Gerçekten her şeyi onlar için yapıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutladık. Cumhuriyetimizi en içten dileklerimle tekrar huzurunuzda kutluyorum. Türk sporunda önemli gelişmeler oluyor. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi de Türk tenisinin ayağa kalkması. Türk tenisinde gerçekten müthiş bir tesis yapılaşmasını ön görüyoruz. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten tenise bir kadın eli değdi. Ekibiyle güzel işler yapıyor. Biz de onları destekliyoruz." diye konuştu.

Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin de elden geçirilip yeniden ilavelerle hizmete alındığını hatırlatan bakan Osman Aşkın Bak, "Yine güzel işlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Kupası organize edildi. Çeşitli illerde organizasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora çok büyük destek vermesi bizim için önemli. Bu konuları da takip ediyor. Türkiye'de büyük bir tesis devrimi yaşanıyor. Türkiye, Avrupa'da ve dünyadaki pek çok ülkeden daha ileri spor altyapısına sahip. Bu spor altyapısına yenilerini ilave ediyor. Gerçekten modern stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve pek çok branşta yapılan yatırımlar bizleri çok mutlu ediyor. Sonuçları da almaya başladık." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte de sporcularımızın başarılarını hep beraber takip edeceğiz. Tekvandocu kızımız Merve Kavurat şampiyon oldu. Dün de iki sporcumuz şampiyon oldu. Türk sporunda yatırımlar karşılığını almaya başladı ve devam ediyor. Bakanlık olarak biz sporun her kademede yayılmasını arzu ediyoruz. Bizim için çok önemli. Spor, birleştirici bir güç. Spor, toplumu entegre eden, birleştiren, sosyal uyumu artıran bir güç. Her çocuk artık tesislere ulaşabilmeli. Yani bir kesimin sporu olmamalı. Biz bunun için burada da hep beraber bütün tesislerimizi halkımıza açtık. Halkımız ücretsiz olarak tesislerimizden yararlanabiliyor. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde 12 milyon çocuğumuz, gencimiz yüzme öğrendi. Binlerce havuz yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Binlerce tenis kortu yapıldı ve her yerde bir spor tesisi amacımız, hedefimiz var. Okullardaki turnuvaları takip ediyoruz. Tenis Federasyonu Başkanımızın ve ekibinin güzel bir dokunuşu var. Daha da kalite yükseldi. Burası Türk tenisinin İstanbul'daki kalbi, İstanbul'daki merkezi. Burada hep beraber dünya çapında turnuvalar organize edeceğiz. Doğanın, ormanın içinde sessizlik var. Güzel bir ortam herkesi buraya bekliyoruz. Ben de bu tesisin ayağa kalkmasından çok mutlu oldum. Yönetimi de tebrik ediyoruz. Gerçekten işlerini profesyonelce yapıyor. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz."

"BİZ BÜTÜN ÇOCUKLARIN SPOR YAPMASINI İSTİYORUZ"

Sarıyer ve Beşiktaş ilçesindeki dezavantajlı çocukları tesislere beklediklerini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Buraya ulaşamayan çocuklarımızı bekliyoruz. Hepsini buraya davet edeceğiz. Buraya gelecekler, burada tenis öğrenecekler. Yarın öbür gün bu çocuklar burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Zeynep Sönmez ve Mert Alkaya güzel işler yapıyorlar. Onları da tebrik ediyorum. Bence Türk tenisinde güzel şeyler olacak. Yine padel hızla yayılıyor. Dünyada önemli bir akım. İnsanlar için de çekici bir durum. Özellikle de Sarıyer açısından önemli bir iş. Biz bütün çocukların spor yapmasını istiyoruz. Okulların birbirleri arasında her branşta müsabakalar yapmasını istiyoruz. Herkesin sporla bir arada olmasını istiyoruz. Dijital bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan, çocuklarımızı uzak tutmak istiyoruz. Bütün ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor tesislerimize getirin, salonlara getirin, yüzme havuzlarına getirin. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Toplumumuzu tehdit eden bu tehlikeden kurtulmanın yolu hep beraber spora yönelmek. Sporun birleştirici gücünden faydalanmak." değerlendirmesinde bulundu.

TTF başkanı Şafak Müderrisgil ve ekibine teşekkürlerini yineleyen Bakan Bak, "Spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Yine İstanbul'umuzda olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi yapıldı. Avrupa ve dünyanın en önemli basketbol merkezi İstanbul'da, yeniden yaptık. Daha fazla sporcu, uluslararası başarı istiyoruz. Cudi Cup, 5 yılını tamamladı. Artık terörsüz Türkiye sebebiyle de yine Cudi Dağı'nda, Gabar Dağı'nda roket sesi yerine raket sesleri var. Terörün ağına düşmesini istemiyoruz. 5 bin tane lisanslı tenisçi var. Ülkemizin bayrağının göndere çekilmesini istiyoruz. Tesisimiz hayırlı olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Prof. Dr. Hasan Doğan ise açılış için gönderdiği telgrafta, "Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılış törenine davetiniz için teşekkür ediyorum. Yeni nesillerin tenise ilgi duymasına ve başarılı sporcuların yetişmesine hizmet edeceği inancıyla, İstanbul Tenis Merkezi'nin, hayırlı olmasını diliyor, sizleri kutluyor, tüm misafirlerinize en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.