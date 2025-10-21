İstanbul Tiyatro Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de sahnelenen Katedral, Arvo Pärt'le Bir Akşam gösterisiyle başladı.

Hollanda’nın köklü dans topluluklarından, bu yıl 80. yaşını kutlayan Scapino Ballet Rotterdam’ın dansçıları, son yıllarda üst üste aldığı “yılın koreografı” ödülleriyle dikkat çeken koreograf Marcos Morau imzalı gösteride, Arvo Pärt’ın ruhani müzikleriyle, sahnede bedenlerini birer mimari unsura dönüştürdü. Göz alıcı estetiği, matematiksel koreografisi ve hipnotik atmosferiyle izleyicileri derinden etkileyen Katedral; Nexent Bank’ın gösteri sponsorluğunda izleyiciyle buluştu.

Festivalin açılış gösterisinden önce Zorlu PSM Amfi’de gerçekleştirilen Türkiye Down Sendromu Derneği Dans Topluluğu Gösterisi’nde, Down sendromlu bireylerden oluşan TDSD Dans +1 by Hilton Bomonti topluluğu, kapsayıcı bir koreografiyle izleyiciyi önyargısız bir dünyaya davet etti ve festival açılışından önce tüm izleyiciler birlikte dans etti. Festivalin açılış gösterisi Katedral, 21 Ekim’de de yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin ekim ayı gösterileri

BİZ KİMİZ? 22-23 Ekim, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel; dansçıları, müzisyenleri, clown’ları ve seramikçileri sahnede bir araya getirerek var olmaya dair bir ritüel kurguluyor. Biz Kimiz?’de iklim krizleri, savaşlar, adaletsizlikler karşısında yeniden birlikte düşünmenin, hissetmenin ve hatırlamanın yolları aranıyor. Baro d’evel’in, dünyaya başka bir gözle bakmayı öneren bir çağrı niteliğindeki gösterisi, ENKA Vakfı’nın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorluğunda 22-23 Ekim’de, yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

HAMLET 24-25 Ekim, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Down sendromlu sekiz oyuncunun sahneye taşıdığı Hamlet, Shakespeare’in klasik metnine alışılmışın dışında bir yorum katıyor. Nöroçeşitliliği bir tema olarak değil, var olma ve sanat yapma biçimi olarak benimseyen Teatro La Plaza topluluğunun, empatiye değil, eşitliğe dayanan bu güçlü sahnelemesinde oyuncular, kendi hayatlarını Hamlet’in evreniyle iç içe geçiriyor, izleyiciye derin bir aidiyet ve varoluş duygusu aktarıyor. Oyun, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla 24-25 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.