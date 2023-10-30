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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İstanbul Tiyatro Festivali İstiklal'e yayılıyor

        İstanbul Tiyatro Festivali İstiklal'e yayılıyor

        27. İstanbul Tiyatro Festivali ikinci haftasında Büyük Zarifi Apartmanı, Çirkin, Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı ve Ayazmanın Yılanı oyunlarını İstiklal Caddesi'nin tarihi mekânlarında izleyiciyle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:41
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        İstanbul Tiyatro Festivali İstiklal'e yayılıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, ikinci haftasında Beyoğlu’na, İstiklal Caddesi’ne yayılıyor.

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        İstiklal Caddesi’nin cıvıltısına tiyatronun sihrini katan festival, izleyicilerine caddenin görkemli tarihinin tanığı olan birbirinden değerli mekânlarda geçmiş ile bugün arasındaki bağları sorgulayan ve anlamlandıran oyunlar sunuyor.

        H. Can Utku, İlias Maroutsis, Fulya Özlem, Sandra Penso, İlyas Özçakır, Çağdaş Ekin Şişman’ın yazdığı, İlyas Özçakır’ın tasarlayıp yönettiği, mekâna özgü yaratılan Büyük Zarifi Apartmanı, Pembe Çıkmazı’ndaki 150 yıllık binayı 1-2-3-4-5 Kasım’da tarihi gerçeklerle harmanlanan kurmaca hikâyelerin sahnesine dönüştürüyor.

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        Firuze Engin’in yazıp Güray Dinçol’un yönettiği, Anadolu’nun gelenek ve masallarından ilham alarak kurgulanan ve seyirciye özel bir deneyim olarak tasarlanan Çirkin 2-3-4-5 Kasım tarihlerinde Hope Alkazar’da; genç kuşağın üretkenlikleriyle dikkat çeken iki başarılı ismini, yazar-çevirmen-dramaturg Ferdi Çetin ile yönetmen-oyuncu Kayhan Berkin’i ilk kez bir araya getiren Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı ise 3-4-5 Kasım tarihlerinde Metrohan’da izlenebilecek.

        Senarist ve oyuncu Ercan Kesal’in izleyicisiyle ilk kez tiyatro sahnesinde buluşacağı Ayazmanın Yılanı ise yüksek katkıda bulunan gösteri 4 ve 5 Kasım’da Atlas 1948 Sineması’nda sahnelenecek.

        Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Kasım’a kadar sürecek.

        FESTİVAL OYUNLARI BU HAFTA İSTİKLAL CADDESİ'NİN TARİHİ MEKANLARINDA

        Büyük Zarifi Apartmanı, tarihi gerçeklerden yola çıkan kurmaca hikâyelerin sahnesine dönüşüyor. H. Can Utku, İlias Maroutsis, Fulya Özlem, Sandra Penso, İlyas Özçakır, Çağdaş Ekin Şişman’ın yazdığı, İlyas Özçakır’ın tasarlayıp yönettiği, mekâna özgü yaratılan bu projede İstanbul Rumlarının geçmişinden bugüne uzanan iki kısa oyunun yanı sıra hem sinema hem tiyatronun araçlarını kullanan deneysel bir performansla izleyiciler, sadece bir apartmanın değil, şehrin zengin tarihine de tanıklık edecek. 1-2-3-4-5 Kasım’da Büyük Zarifi Apartmanı’nda izleyiciyle buluşacak proje İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklendi.

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        Firuze Engin’in yazıp Güray Dinçol’un yönettiği, Anadolu’nun gelenek ve masallarından ilham alarak kurgulanan ve anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren Çirkin, gerçeküstü bir ihanet hikâyesi. Bin yıllardır yaşayan çirkin Şiva ve onunla birlikte lanetlenerek ölümsüzlük cezasına çarptırılan tavuk, geçmiş ve bugün arasında gezinirken, izleyici de Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun hayat verdiği bu iki karakterin hesaplaşmalarını kâh anlatılarından kâh duvarlardaki etkileşimli görüntülerden izliyor. 2-3-4-5 Kasım tarihlerinde Hope Alkazar’da izlenebilecek bu yenilikçi deneyim İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklendi.

        Genç kuşağın üretkenlikleriyle dikkat çeken iki başarılı ismini, yazar-çevirmen-dramaturg Ferdi Çetin ile yönetmen-oyuncu Kayhan Berkin’i ilk kez bir araya getiren Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı, bir rüya atmosferinin peşinden giderek anlara, imgelere ve küresel salgın sırasında kaybettiklerimiz üzerinden yas duygusuna odaklanıyor.

        Bir anne-kız ilişkisi üzerinden geçmişe açılan öykü, bugünü anlamlandırmak ve zamanımızın canlı bir tablosunu ortaya çıkarmak arzusuyla, hayatımıza giren “yeni gerçeklikler” hakkında düşünmek için izleyiciye bir fırsat sunuyor. 3-4-5 Kasım tarihlerinde Metrohan’da izlenebilecek Ferdi Çetin’in yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği mekâna özgü bu performatif enstalasyon, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklendi.

        Sinema perdesinden tanıdığımız ödüllü senarist ve oyuncu Ercan Kesal, izleyicisiyle bu kez tiyatro sahnesinde buluşmak için hazırlanıyor. Kesal, yazıp oynadığı Ayazmanın Yılanı’nda bozkırın ortasına doğmuş bir esnaf çocuğunun, aklı karışık bir ergenin, mecburi hizmette yaşlanmış bir hekimin gözünden bir Anadolu masalı anlatıyor. Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, 4-5 Kasım’da Atlas 1948 Sineması’nda sahnelenecek.

        Temsili görsel: Shutterstock

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        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #İstiklal
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