İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlerde? TOKİ İstanbul konutları nerede yapılacak?
TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi 2026 yılıyla birlikte gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. 100 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek yeni konutlar için geri sayım başladı. "TOKİ İstanbul hangi ilçelerde yapılacak?" ve "TOKİ İstanbul konutları nerede yapılacak?soruları milyonlarca vatandaşın arama listesinde üst sıralara yükselirken, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda belirlenen yeni yerleşim alanlarına dair detaylar da araştırılıyor. İşte TOKİ 100 bin konut yapılacak ilçeler ...
TOKİ İstanbul projesi kapsamında hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için ilçeler merak konusu oldu. Murat Kurum açıklamaları sonrası "TOKİ İstanbul konutları nerede yapılacak?" ve "İstanbul TOKİ proje alanları hangi ilçeler?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Altyapı, ulaşım ve zemin uygunluğu kriterlerine göre planlanan İstanbul sosyal konut projelerinde, hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda birçok ilçenin öne çıktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...
İSTANBUL VE İL İL TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni detaylar gündeme geldi. Proje kapsamında konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek; 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışını ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir planlama esas alınacak.
En yüksek konut üretiminin gerçekleştirileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkarken, ülke genelinde 81 ili kapsayan projede inşaatların yapılacağı ilçelere ilişkin dağılım da büyük ölçüde belirlenmiş durumda.
BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL GELİYOR
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
İSTANBUL TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
Konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul TOKİ konutları ilçe dağılımı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öne çıkan 3 ilçe Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olsa da konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
ANKARA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI NASIL?
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İZMİR TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.