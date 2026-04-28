TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı! TOKİ İstanbul 100 bin kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişi, binlerce kişi tarafından yakından takip edildi. Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte hak sahipleri isim listesi yayımlanırken, sonuç sorgulama ekranı da erişime açıldı. Başvuru yapan kişiler, isim listesi üzerinden ya da e-Devlet sorgulama sistemi aracılığıyla sonuçlarını kontrol edebiliyor. İstanbul'daki farklı ilçeleri kapsayan projede, konut sahibi olmaya hak kazananlar netlik kazandı. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesine nasıl bakılır, nereden görüntülenir? İşte güncel bilgiler...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!
TOKİ İstanbul kapsamında gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi sona erdi. 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde üç gün boyunca devam eden kura süreci tamamlanırken, hak sahiplerini belirleyen çekiliş büyük ilgi gördü.
TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanan kura çekilişleri, binlerce vatandaş tarafından anbean takip edildi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul genelinde konut sahibi olmaya hak kazanan isimler netleşti.
İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI
TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi, çekilişlerin tamamlanmasının ardından resmi sayfa üzerinden erişime açıldı. İstanbul’a ait sonuçlar, TOKİ’nin duyurduğu özel sayfa üzerinden yayımlanırken, hak sahipleri listesine ilgili ekran aracılığıyla ulaşılabiliyor.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilir. Sistem üzerinden yapılan sorgulama sayesinde başvuru sonucu, hak sahipliği durumu ve isim listesi bilgilerine hızlı şekilde ulaşmak mümkün olur.
e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonucu sorgulamak için öncelikle platforma T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekir. Giriş işleminin ardından arama bölümüne "TOKİ başvuru sonucu sorgulama" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada başvuru bilgilerinize ait sonuçlar detaylı şekilde görüntülenir. Ayrıca sistem üzerinden asil ve yedek liste durumu da kontrol edilebilir. Böylece TOKİ İstanbul kura sonuçlarına dair tüm bilgilere tek ekran üzerinden erişim sağlanabilir.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi 25-26-27 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Kura süreci canlı olarak yayımlanmıştı; ancak çekilişlerin sona ermesiyle birlikte canlı yayın artık devam etmiyor. Süreci yeniden izlemek isteyen kişiler, kura çekimlerinin tamamına TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden erişebiliyor. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrollerini sağlayabiliyor.
KURA ÇEKİMLERİ 3 GÜN SÜRDÜ
TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin süreç, üç gün boyunca devam ederek tamamlandı. 25 Nisan’da saat 14.00’te başlayan kura çekilişleri, belirlenen takvim doğrultusunda üç gün sürdü ve tüm kategoriler için sonuçlar netleşti.
İlk gün yapılan çekilişlerde şehit aileleri, engelli vatandaşlar ve emekli kategorisine ait sonuçlar açıklanırken; ikinci ve üçüncü günlerde genç başvuru sahipleri için kura işlemleri gerçekleştirildi. 26 Nisan’da saat 10.00’da başlayan çekilişlerle süreç planlandığı şekilde ilerledi ve tüm etaplar tamamlandı. Böylece TOKİ İstanbul kapsamında yürütülen kura maratonu sona ererken, hak sahipleri de kesinlik kazandı.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.