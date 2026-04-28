TOKİ konut teslim tarihi 2026: TOKİ ne zaman teslim edilecek, teslim süresi ne?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut kuralarında sona gelindi. İl il yapılan kura çekimlerinin ardından hak sahipleri belirlenirken, şimdi ise gözler konutların tamamlanma ve anahtar teslim tarihlerine çevrildi. 2026 yılı programı kapsamında şantiyelerde devam eden çalışmalar ve etap etap yapılması planlanan teslimler, projeden ev kazanan binlerce kişi tarafından takip ediliyor. İşte TOKİ konut teslim tarihi...
TOKİ kura sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni bir merak konusu ortaya çıktı. Hak sahiplerinin belirlenmesi sonrasında başvuru yapan kişiler, konutların ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. TOKİ'nin 2026 yılı planlaması ve sahadaki inşaat ilerleyişine göre şekillenen teslim takvimi, projeden ev sahibi olmaya hazırlanan binlerce kişi için gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi.
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurdu.
Bakan Kurum, "Temelleri atar atmaz en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi. Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 yılının sonları ve 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.
ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. Hak sahibi olanlar ise sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.