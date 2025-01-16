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        Haberler Bilgi Ekonomi İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2025: Ocak zammı sonrası İstanbul'da İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

        İstanbul toplu taşıma ücretleri 2025: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretleri ne kadar oldu?

        İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. 2025 Ocak zammı sonrası İETT ve taksi ücretleri değişti. Güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi araştırmalarına devam ediyor. Peki, İstanbul'da İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ne kadar oldu, kaç TL? İşte, zamlı İstanbul toplu taşıma ücretleri 2025 tarifesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:43
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        1

        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. 2025 Ocak zammı ile birlikte İETT ve taksi ücretleri değişti. İETT zammı sonrası İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücret tarifesi için arama motorlarına yöneldi. Zamlı İstanbulkart basım ücretleri de tam ve öğrenci için ayrı ayrı araştırılıyor. Peki, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Yeni İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi 2025...

        2

        İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantıısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 35 oranında zam teklifi görüşüldü.

        Oy çokluğuyla kabul edilen teklif kapsamında İETT otobüsleri, raylı sistemler, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve TCDD Taşımacılık AŞ ile Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hatlarında kullanılan İstanbulkart elektronik bilet ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

        3

        ELEKTRONİK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye, öğrenci bileti 9,76 TL'den 13,18 TL'ye yükseldi.

        İndirimli 2 tarifesi ise 14,32 TL’den 19,33 TL’ye çıktı.

        4

        ABONMAN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Tam mavi kart aylık ücreti 1570 TL’den 2 bin 120 TL’ye, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 TL’den 381 TL’ye yükseldi.

        5

        TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ücreti (indi-bindi) 135 TL'ye çıktı.

        6

        VAPUR SEFERLERİ KAÇ TL OLDU?

        Vapur seferlerinde Üsküdar - Eminönü 34,20 TL, Kadıköy-Eminönü 38,11 TL, Kadıköy-Beşiktaş 38,11 TL, Bostancı-Adalar 100,45 TL oldu.

        7

        Buna göre;

        •Tam Elektronik Bilet Ücreti 20 TL'den 27 TL,

        •Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 9,76 TL'den 13,18 TL,

        •Öğretmen ve 60 Yaş Elektronik Bilet Ücreti 14,32 TL’den 19,33 TL,

        •Tam Abonman Ücreti 1570 TL’den 2120 TL,

        •Öğrenci Abonman Ücreti 282 TL’den 381 TL,

        8

        •Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 30 TL'den 42 TL,

        •Sarı Taksi Kısa Mesafe Ücreti 100 TL'den 135 TL,

        •Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 20 TL'den 28 TL,

        •Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 235 TL'den 350 TL,

        9

        •Minibüs En Kısa Mesafe Ücreti (4 Kilometre) 18 TL'den 25 TL,

        • 4-7 Kilometre Arası 19 TL’den 26 TL,

        •7-11 Kilometre Arası 20 TL’den 27 TL,

        •11-15 Kilometre Arası 21 TL’den 28 TL,

        •15-20 Kilometre Arası 22,5 TL’den 30 TL,

        • Öğrenci Ücreti 12 TL’den 16 TL,

        10

        •Marmaray Tam Parkur Ücreti 44,27 TL'den 59,76 TL,

        11

        •Metrobüs Tam Parkur Ücret 29,69 TL'den 40,08 TL,

        •Metrobüs Öğrenci: 9,76 TL'den 13,17 TL,

        12

        •Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 1931,40 TL’den 2065 TL,

        •Personel Servisi 10-17 Koltuk Ücreti 1004 TL’den 1355 TL

        olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

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        ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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