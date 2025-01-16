İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. 2025 Ocak zammı ile birlikte İETT ve taksi ücretleri değişti. İETT zammı sonrası İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücret tarifesi için arama motorlarına yöneldi. Zamlı İstanbulkart basım ücretleri de tam ve öğrenci için ayrı ayrı araştırılıyor. Peki, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Yeni İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi 2025...