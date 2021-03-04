İstanbul toplu taşıma yasağı kalktı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ek olarak 65 yaş üstü ev 20 yaş altı vatandaşları kapsayan toplu taşıma yasağı merak konusu olmuştu. İstanbul toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı son dakika

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme tedbirleri genelgesi olarak yayımlandı. Koronavirüs kontrollü normalleşme kararları doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin 15 Ocak 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde toplu taşıma yasağının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, 4 Mart 2021 tarihinden itibaren yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da toplu taşıma yasağı kalkmış oldu.