İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul Valiliği, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle 31 Aralık saat 23.00'ten itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.

Yapılan duyuru doğrultusunda, İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü başladı ve kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.