20 Mayıs Avrupa Ligi finali için kapanacak yollar: Yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
İstanbul'da Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer çevresinde yoğun trafik düzenlemeleri uygulanacak. Peki, 'Yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, Avrupa Ligi finali için kanacak yollar hangileri?' İşte 20 Mayıs 2026 Çarşamba İstanbul'da kapanacak yollar listesi ve alternatif yol güzergahları...
20 MAYIS TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR HANGİLERİ?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda, yarın 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.
Beşiktaş'ta, Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi trafiğe kapalı olacak.
Beyoğlu'nda, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapatılacak.
Şişli'de ise Dolmabahçe Bomonti Tünel, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.
ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI NERELER?
Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ile Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.
Bu güzergahlara alternatif olarak Villa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi, Büyükdere Caddesi, Hasret Caddesi, Akar Caddesi ve Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak kullanılabilecek.