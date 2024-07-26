İstanbul trafiğinde bijon anahtarlı dehşet

Baba Mehmet Baki, "Engelli oğlumun rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Oğlum yüzde 98 engelli. Hastane işlemlerini bitirip eve dönmek üzere yola çıktık. Tek yön olan yolda karşımıza bir araç çıktı ve bizi sıkıştırdı. Kendilerine buranın tek yönü olduğunu yanlış gittiklerini söylediğim halde bana hakaret ettiler. Buna rağmen ona yol verdim. Sürücünün yanındaki şahıs çok kızgındı. Aracından inip bize demirle saldırdı. Oğlumun kapısını açarak onu darp ettiler. Benim tarafımdaki kapı beni sıkıştırdıkları için açılmıyordu. Engelli oğlumu korumak için aracın diğer tarafından inmek zorunda kaldım. İndiğimde bana da saldırdılar. Arabama da zarar verdiler. Bijon anahtarı ile kafama vurdular, başım yarıldı. Bu insanların trafikte yer almaması lazım" dedi.