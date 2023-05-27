Şimdilerde 45 yaşında olan Firdevs Güneş, Habertürk.com'a verdiği röportajda İstanbul'dan deprem sebebiyle korktuğu için ayrıldığını ve Bolu'ya yerleştiğini söyledi. Sahnelere çıkmaya devam ettiğini de belirten Güneş şu cümleleri kurdu: "Mutlu bir evliliğim ve çok sevdiğim sokak hayvanlarım ile güzel bir çevrem var. Anı yaşıyorum..."