İstanbul Uluslararası Şiir Forumu başlıyor
İBB Kültür, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaya "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu" ile devam ediyor!
32 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da düzenlenen geniş kapsamlı şiir festivaliyle, dizeler dört gün boyunca Metrohan’dan kente yayılacak. Sekiz ülkeden 33 şairin katılacağı "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu"nda, oturumlar, söyleşiler ve şiir dinletilerine yer verilecek.
Şairler; Abdo Wazen, Adnan Özer, Ahmet Bozkurt, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Baki Ayhan T., Betül Dünder, Carolyn Forché, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Enis Batur, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gülce Başer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen, Hayriye Ünal, Hemant Divate, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Mehmet Özkan Şüküran, Milo de Angelis, Murathan Mungan, Nilay Özer, Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Pelin Özer, Phoebe Giannisi, Rosa Jamali, Seyyidhan Kömürcü, Tuğrul Tanyol, Vural Bahadır Bayrıl ve Yolanda Castaño’nun katılacağı Poesium’da sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
PROGRAM:
1. GÜN: 7 Aralık Perşembe
10:30-12:00 Açılış Töreni
13:00-14:30 1. Oturum: Dünyaya Şiirle Müdahale Etmek
Konuşmacılar: Carolyn Forché, Mehmet Özkan Şüküran, Seyyidhan Kömürcü
Moderatör: Mehmet Özkan Şüküran
14:45-16:00 2. Oturum: Dünya Yoldayken Şiir Nereye
Konuşmacılar: Gülce Başer, Pelin Özer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen,
Moderatör: Gülseli İnal
16:15-17:15 Şair Söyleşileri
Hilmi Yavuz, Gökçenur Ç.
17:30-19:00 Şiir Okumaları
Lale Müldür, Hilmi Yavuz, Carolyn Forché (ABD), Betül Dünder, Adnan Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Ahmet Bozkurt, Haydar Ergülen
2. GÜN: 8 Aralık Cuma
10:30-12:00 1. Oturum: Bir Şiir Cumhuriyeti Var mıdır?
Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Vural Bahadır Bayrıl
Moderatör: Vural Bahadır Bayrıl
13:00-14:30 2. Oturum: Şiirin Coğrafyasında: İnsanlığın Büyük Anlatısını Anlamak
Konuşmacılar: Enis Batur, Milo de Angelis (İtalya), Adnan Özer
Moderatör: Adnan Özer
14:45-16:00 3. Oturum: Bir Şiiri Dilden Dile Taşımak, Şiirde Yerellik ve Evrensellik
Konuşmacılar: Cevat Çapan, Rosa Jamali (İran), Gökçenur Ç.
Moderatör: Gökçenur Ç.
16:15-17:15 Şair Söyleşileri
Carolyn Forché (ABD), Gonca Özmen
17:30-19:00 Şiir Okumaları
Cevat Çapan, Gülseli İnal, Hayriye Ünal, Enis Batur, Tuğrul Tanyol, Rosa Jamali (İran), Yolando Castaño (İspanya), Hemant Divate (Hindistan), Pelin Özer, Gülce Başer, Nilay Özer, Seyyidhan Kömürcü
3. GÜN: 9 Aralık Cumartesi
10:30-12:00 1. Oturum: Şiirde Çoğulculuk: Kimlikler ve Aidiyet
Konuşmacılar: Ahmet Telli, Abdo Wazen, Seyyidhan Kömürcü, Orhan Alkaya
Moderatör: Orhan Alkaya
13:00-14:30 2. Oturum: Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Nilay Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Baki Ayhan T.
Moderatör: Nilay Özer
14:45-16:00 3. Oturum: 2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği
Konuşmacılar: Hayriye Ünal, Deniz Durukan, Hemant Divate (Hindistan), Ömer Erdem
Moderatör: Hayriye Ünal
16:15-17:15 Şair Söyleşileri
Milo de Angelis (İtalya), Pelin Özer
17:30-19:00 Şiir Okumaları
Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Milo de Angelis (İtalya), Deniz Durukan, Abdo Wazen (Lübnan), Phoebe Giannisi, Vural Bahadır Bayrıl, Gonca Özmen, Baki Ayhan T., Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Gökçenur Ç.
4. GÜN: 10 Aralık Pazar
13:00-14:30 1. Oturum: Şiirde Feminist Dalga
Konuşmacılar: Yolanda Castaño, Gonca Özmen, Betül Dünder, Nilay Özer
Moderatör: Betül Dünder
14:45-16:00 2. Oturum: Şiirde Yeni Olanaklar
Konuşmacılar: Tuğrul Tanyol, Baki Ayhan T., Phoebe Giannisi (Yunanistan), Ahmet Bozkurt
Moderatör: Baki Ayhan T.
16:15-17:15 Şair Söyleşileri
Murathan Mungan, Haydar Ergülen
17:45-18:00 Bildiri
Poesium İstanbul 2023 Sonuç Bildirisi Sunulması
18:00-19:30 Şiir Okumaları
20:30 Kapanış Konseri (Mehmet Güreli)