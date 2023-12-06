Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İstanbul Uluslararası Şiir Forumu başlıyor

        İstanbul Uluslararası Şiir Forumu başlıyor

        İBB Kültür, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaya "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu" ile devam ediyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Uluslararası Şiir Forumu başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        32 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’da düzenlenen geniş kapsamlı şiir festivaliyle, dizeler dört gün boyunca Metrohan’dan kente yayılacak. Sekiz ülkeden 33 şairin katılacağı "Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu"nda, oturumlar, söyleşiler ve şiir dinletilerine yer verilecek.

        Şairler; Abdo Wazen, Adnan Özer, Ahmet Bozkurt, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Baki Ayhan T., Betül Dünder, Carolyn Forché, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Enis Batur, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gülce Başer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen, Hayriye Ünal, Hemant Divate, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Mehmet Özkan Şüküran, Milo de Angelis, Murathan Mungan, Nilay Özer, Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Pelin Özer, Phoebe Giannisi, Rosa Jamali, Seyyidhan Kömürcü, Tuğrul Tanyol, Vural Bahadır Bayrıl ve Yolanda Castaño’nun katılacağı Poesium’da sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

        PROGRAM:

        1. GÜN: 7 Aralık Perşembe

        10:30-12:00 Açılış Töreni

        13:00-14:30 1. Oturum: Dünyaya Şiirle Müdahale Etmek

        Konuşmacılar: Carolyn Forché, Mehmet Özkan Şüküran, Seyyidhan Kömürcü

        Moderatör: Mehmet Özkan Şüküran

        14:45-16:00 2. Oturum: Dünya Yoldayken Şiir Nereye

        Konuşmacılar: Gülce Başer, Pelin Özer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen,

        Moderatör: Gülseli İnal

        16:15-17:15 Şair Söyleşileri

        Hilmi Yavuz, Gökçenur Ç.

        17:30-19:00 Şiir Okumaları

        Lale Müldür, Hilmi Yavuz, Carolyn Forché (ABD), Betül Dünder, Adnan Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Ahmet Bozkurt, Haydar Ergülen

        2. GÜN: 8 Aralık Cuma

        10:30-12:00 1. Oturum: Bir Şiir Cumhuriyeti Var mıdır?

        REKLAM

        Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Vural Bahadır Bayrıl

        Moderatör: Vural Bahadır Bayrıl

        13:00-14:30 2. Oturum: Şiirin Coğrafyasında: İnsanlığın Büyük Anlatısını Anlamak

        Konuşmacılar: Enis Batur, Milo de Angelis (İtalya), Adnan Özer

        Moderatör: Adnan Özer

        14:45-16:00 3. Oturum: Bir Şiiri Dilden Dile Taşımak, Şiirde Yerellik ve Evrensellik

        Konuşmacılar: Cevat Çapan, Rosa Jamali (İran), Gökçenur Ç.

        Moderatör: Gökçenur Ç.

        16:15-17:15 Şair Söyleşileri

        Carolyn Forché (ABD), Gonca Özmen

        17:30-19:00 Şiir Okumaları

        Cevat Çapan, Gülseli İnal, Hayriye Ünal, Enis Batur, Tuğrul Tanyol, Rosa Jamali (İran), Yolando Castaño (İspanya), Hemant Divate (Hindistan), Pelin Özer, Gülce Başer, Nilay Özer, Seyyidhan Kömürcü

        3. GÜN: 9 Aralık Cumartesi

        REKLAM

        10:30-12:00 1. Oturum: Şiirde Çoğulculuk: Kimlikler ve Aidiyet

        Konuşmacılar: Ahmet Telli, Abdo Wazen, Seyyidhan Kömürcü, Orhan Alkaya

        Moderatör: Orhan Alkaya

        13:00-14:30 2. Oturum: Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri

        Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, Nilay Özer, Mehmet Özkan Şüküran, Baki Ayhan T.

        Moderatör: Nilay Özer

        14:45-16:00 3. Oturum: 2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği

        Konuşmacılar: Hayriye Ünal, Deniz Durukan, Hemant Divate (Hindistan), Ömer Erdem

        Moderatör: Hayriye Ünal

        16:15-17:15 Şair Söyleşileri

        Milo de Angelis (İtalya), Pelin Özer

        17:30-19:00 Şiir Okumaları

        Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Milo de Angelis (İtalya), Deniz Durukan, Abdo Wazen (Lübnan), Phoebe Giannisi, Vural Bahadır Bayrıl, Gonca Özmen, Baki Ayhan T., Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Gökçenur Ç.

        4. GÜN: 10 Aralık Pazar

        13:00-14:30 1. Oturum: Şiirde Feminist Dalga

        REKLAM

        Konuşmacılar: Yolanda Castaño, Gonca Özmen, Betül Dünder, Nilay Özer

        Moderatör: Betül Dünder

        14:45-16:00 2. Oturum: Şiirde Yeni Olanaklar

        Konuşmacılar: Tuğrul Tanyol, Baki Ayhan T., Phoebe Giannisi (Yunanistan), Ahmet Bozkurt

        Moderatör: Baki Ayhan T.

        16:15-17:15 Şair Söyleşileri

        Murathan Mungan, Haydar Ergülen

        17:45-18:00 Bildiri

        Poesium İstanbul 2023 Sonuç Bildirisi Sunulması

        18:00-19:30 Şiir Okumaları

        20:30 Kapanış Konseri (Mehmet Güreli)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İBB Kültür
        #Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu
        #edebiyat
        #şiir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz