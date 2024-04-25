İstanbul-Ümraniye’de kaza yapan polis memuru şehit oldu

Ümraniye’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak yol kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Büke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza, 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak'ta bulunan Suryapı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke'nin kullandığı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kazada kafasını kaldırıma çarpan Büke yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Büke, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Büke'nin ailesinin Konya'da olduğu öğrenildi. REKLAM