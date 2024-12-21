İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında sağanak yağış başladı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış etkisini artırarak devam ediyor
Giriş: 21.12.2024 - 22:58 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:58
İstanbul'da gece saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentin Avrupa ve Anadolu yakasında gök gürültüsüyle başlayan yağmur sağanak yağışa dönüştü. Kent içi trafikte yer yer aksamalar meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek...
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