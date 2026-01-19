Habertürk
        İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 20 Ocak Salı İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak?

        İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi! 20 Ocak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 20 Ocak Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 23:51 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:51
