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İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci, 3 ilin nüfusunu geride bıraktı

100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bırakan Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi olma özelliği taşıyor. İstanbul'un Adalar, Şile ve Çatalca ilçelerinden daha fazla nüfusa sahip mahalle, Türkiye'nin en az nüfuslu 7 mahallesinden yaklaşık 9 bin 243 kat daha kalabalık. Türkiye'nin en kalabalık 10 mahallesinden 6'sı da İstanbul'da yer alıyor

İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci, 3 ilin nüfusunu geride bıraktı
3 ilin nüfusunu geride bıraktı!
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İstanbul'un en kalabalık mahallesi Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi, 101 bin 668 kişiyle 3 ilin nüfusunu geride bıraktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Nüfusun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 462 bin 452 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

Kentte 365 bin 564 kişinin bulunduğu Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 101 bin 668'e ulaşan nüfusuyla şehrin en kalabalık mahallesi olma özelliğini taşıyor.

Adnan Kahveci Mahallesi, 81 bin 910 nüfuslu Bayburt'u, 83 bin 443 nüfusa sahip Tunceli'yi ve 96 bin 161 nüfuslu Ardahan'ı geride bıraktı.

Bu mahallede oturan insan sayısı, İstanbul'un 16 bin 33 nüfusa sahip Adalar, 37 bin 904 kişinin yaşadığı Şile ve 74 bin 975 nüfuslu Çatalca ilçelerinden daha kalabalık.

EN KÜÇÜK 7 MAHALLEDEN 9 BİN 243 KAT DAHA BÜYÜK

Adnan Kahveci Mahallesi ayrıca, 11'er nüfusla Türkiye'nin en küçük Ankara Çankaya'ya bağlı Namık Kemal, Kızılcahamam'daki Göl, Erzurum İspir'deki Aktaş, Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Sarımsaklı, Malatya Yeşilyurt'taki Işıklı, Manisa Salihli'ye bağlı Akçaköy ve Sakarya Kocaali'deki Beyler mahallelerinden yaklaşık 9 bin 243 kat daha kalabalık.

EN KALABALIK 10 MAHALLEDEN 6'SI İSTANBUL'DA

İstatistiklere göre, Türkiye'nin en kalabalık 10 mahallesi sıralamasında ise İstanbul'dan 6 mahalle yer alıyor.

En kalabalık mahalleler ve nüfus sayıları şöyle:

"Diyarbakır Bağlar'a bağlı Bağcılar Mahallesi 134 bin 812, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi 101 bin 668, İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi 99 bin 858, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 99 bin 201, Diyarbakır Kayapınar'daki Fırat Mahallesi 88 bin 189, İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi 86 bin 315, İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi 84 bin 668, Kayseri Talas'a bağlı Mevlana Mahallesi 83 bin 598, Ankara Altındağ'daki Karapürçek Mahallesi 81 bin 657 ve İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 78 bin 869."

"BURADA MUHTARLIK YAPMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu, AA muhabirine, 2 dönemdir görev yaptığı mahallenin ismini, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci'den aldığını söyledi.

Yüzölçümü küçük olmasına rağmen çok sayıda site bulunduğu için mahallenin nüfusunun kalabalık olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Bize ulaşamayan vatandaşlarımızın yanına kadar gidiyoruz. Hangi hizmete ihtiyaçları varsa onu götürmeye çalışıyoruz, tüm taleplerine karşılık vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel ve büyük mahallede muhtarlık yapmaktan büyük keyif alıyor, onur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"BURAYA TAŞINAN MEMNUN KALIYOR, YAKINLARINI DA ÇAĞIRIYOR"

Seyhan Topaloğlu, mahallede kalabalık ve güzel bir aile olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü zaten çok güzel bir ilçe ama mahallemiz başka bir güzel. 101 bin 668 kişi yaşıyor, daha da artacaktır. Çünkü boş olan çok yerimiz var. Adnan Kahveci'deki şansımız, sitelerimizin altında otoparklarımız çok. O yüzden burada çok güzel bir alanda yaşıyoruz."

Topaloğlu, 2014'te muhtar olduğu zaman mahalleyi 49 bin civarında nüfusla devraldığını söyleyerek, "Gelen herkes memnun kalıyor ve burada yaşaması için yakınlarını da çağırıyor. Sarıyer, Etiler, Nişantaşı ve Bebek gibi yerlerden buraya taşınanlar var." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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