İstanbul'un Fethi 571. yıl dönümü mesajları ve sözleri
Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te fethettiği İstanbul'un alınışı önümüzdeki günlerde bir kez daha coşku içinde kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli İstanbul'un Fethi mesajları ve sözlerini haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'un Fethi'nin 571. yılına özel 29 Mayıs 1453 en güzel İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri...
İstanbul'un Fethi mesajları ve sözlerine ilişkin araştırmalar 29 Mayıs'a kısa bir süre kala yoğunlaştı. Bir çağı açıp diğerini kapatan tarihin en önemli olaylarından olan İstanbul'un Fethi 571. yıl dönümüne özel etkinlikler ile kutlanıyor. İşte en güzel, anlamlı, resimli, uzun ve kısa İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri...
İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez.
Fаtih Sultаn Mehmet
İstаnbul'u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için.
Fаtih Sultаn Mehmet
Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum.
Fatih Sultan Mehmet
Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethi'nin 571. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un Fethi kutlu olsun. Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni.
Fаtih Sultаn Mehmet
Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul'un Fethini kutluyorum.
Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.
Biz bu toprakları değil, gönülleri fethetmeye geliyoruz.
Fаtih Sultаn Mehmet