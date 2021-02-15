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İstanbul'un gizemli hikâyelerini tanıtacak

İstanbul'un gizemli hikâyelerini tanıtacak
Gizemli hikâyelerini tanıtacak
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HABERTURK.COM

Antik Çağlardan bu yana derin hikâyeler barındıran İstanbul'un gizemini, dünya edebiyat, sanat ve sinema sektörüne, yerel sanatçılar aracılığıyla taşıyarak birinci elden kaynak oluşturmayı amaçlayan Dark İstanbul Entertainment kuruldu.
Yayın evi ve yapım şirketi olarak hizmet verecek olan Dark İstanbul, her ne kadar Anadolu'nun her yerinde bitmek bilmez efsaneler olsa da ‘adıyla müsemma' dünyada en çok bilinen başkentlerden İstanbul'u baz alan tüm kitap, dergi, film ve müzik yapım projelerini okuyucular, izleyiciler ve dinleyiciler ile buluşturacak.

Dark İstanbul'un yakın gelecekte bir dünya markası olmasını hedeflediklerini söyleyen Dark İstanbul Entertainment Grup Başkanı Sami Dündar, "Dark İstanbul, İstanbul'un yaşanmış ve yaşanacak olan efsanelerinden ilham alarak oluştu. İstanbul öylesine çok efsaneye kaynak oluşturuyor ki, bu da bizlerin neredeyse ömrümüz kadar üretebileceğimiz manasına geliyor. ‘Eli kalem tutanlar' olarak kalemimizden geldiğince yazıp, çizeceğiz, üreteceğiz. Müzisyenlerimiz yazdıklarımızın çizdiklerimizin melodilerini, seslerini besteleyecekler. Yönetmenlerimiz hayal ettiğimiz dünyaları sinemaya aktaracaklar. Çalışmalarımıza fantastik, gizem, polisiye, psikolojik gerilim, korku, mitoloji, bilim - kurgu alanlarında bir araya gelen yazar, çizer, sinemacı ve müzisyenlerden oluşan oldukça büyük bir toplulukla başladık. Dark İstanbul ekibi olarak; kitap, dergi, film ve müzik yapımlarıyla İstanbul'u bir de biz hayal edelim istiyoruz" dedi.

Dark İstanbul Yayınları'nın 9 kitabı okuyucular ile buluştu;
* Dark İstanbul Antoloji Birinci Kitap
* Dark İstanbul Antoloji İkinci Kitap
* Kutsal Cehalet
* Dolunay Ayini,
* Işıkları Kapatma Anne
* Sempatizan
* Bize Bir Katil Lazım
* Babamın Gölgesi
* Her Şeyin Bittiği Yerden

Dark İstanbul'un ilk ürünlerinin yayımladıkları kitaplar olduğunu söyleyen Sami Dündar, "Kitaplarımızdaki öykülerin tamamı yazarlarımız tarafından sinema veya dizi olabilecek nitelikte yazıldı. ilk dokuz kitabımızı okuyucularımız ile buluşturduk, yeni işlerimizi de okuyucularımız, dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Dark İstanbul Entertainment, İstanbul'u konu alan projeleri ile kitap, dergi, senaryo, çizgi roman, müzik albümleri, sinema filmleri ve dizi filmlerine yeni bir soluk getirecek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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