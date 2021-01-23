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İstanbul'un 'kış misafiri' Boğaz'da görülmeye başlandı

İstanbul'un kış misafirlerinden sakarmekeler, İstanbul Boğazı'nda görülmeye başladı. Sakarmekeler, Kadıköy'de vatandaşlar tarafından martılarla beraber simitle besleniyor

İstanbul'un 'kış misafiri' Boğaz'da görülmeye başlandı
AA

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan İstanbul'un kış misafirlerinden sakarmekeler, İstanbul Boğazı'nda görülmeye başladı.

AA'nın haberine göre dünya üzerinde ılıman kuşakta ve Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan, Türkiye'de ise sazlık, göl ve kıyılarda görülen bir su kuşu olan sakarmeke ile kışın İstanbul Boğazı'nda ve göletlerde de karşılaşılıyor.

Kış ayları boyunca Boğaz'da da görülen sakarmekeler, Kadıköy Rıhtım'da vatandaşlar tarafından martılarla beraber simitle besleniyor.

Tüyleri siyah, gagası ve alnı beyaz bir su kuşu türü olan sakarmeke, "kara ördek" olarak da isimlendiriliyor. Gözleri kırmızı olan sakarmekenin dişi ve erkekleri benzer görünüşe sahip ve tek eşli olarak yaşayabiliyor.

AVLANMASINA SINIRLAMALAR GETİRİLDİ

Bitkilerle beslenen sakarmekeler, bazen böcekleri de yiyebiliyor. Bu tür kuşlar, dalarak ya da su yüzeyinden besinlerini topluyor. Havalanırken uzun süre suyun üzerinde koşan sakarmekeler, 36-38 santimetreye kadar büyüyor. Koşmadan uçamayan sakarmeke kuşları, bu nedenle avcılar tarafından rahatlıkla vurulabiliyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sakarmekelerin avlanmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bazı sınırlamalar getirildi.

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