İstanbul'un neyi meşhur? İstanbul'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?
İstanbul'a seyahat, tarihi yapıları yakından görmek, Boğaz kıyısında vakit geçirmek ve mahalle kültürünü hissetmek isteyenler için kısa sürede dolu bir program sunar. Sultanahmet çevresinde yürüyüş yapılabilir, vapurla Boğaz hattı gezilebilir, Kadıköy ve Üsküdar tarafında sahil molaları verilebilir. Şehir, kültür durakları, sokak lezzetleri ve deniz manzarasıyla kısa bir kaçamakta bile yoğun bir deneyim yaşatır.
İSTANBUL’UN NEYİ MEŞHUR?
İstanbul denince akla gelenler binlerce yıla yayılan tarih, Boğaz hattı boyunca uzanan eşsiz manzara ve çok katmanlı mutfak kültürüdür. Ayasofya ve Sultanahmet çevresi Bizans ile Osmanlı dönemlerini aynı sokakta buluşturur. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı yüzyıllardır süren ticaret geleneğini yaşatır. Boğaz vapurları Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan gündelik yaşamın parçasıdır.
Galata ve Karaköy hattı modern kafe kültürüyle eski liman dokusunu bir arada sunar. Balat ve Fener tarafında renkli evler fotoğraf meraklılarının uğrak noktasıdır. Gastronomi başlığında simit, balık ekmek, döner, lahmacun ve köfte sokak lezzetleri arasında öne çıkar. Türk kahvesi ve çay şehrin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alır. Baklava, lokum ve sütlü tatlılar pastane vitrinlerini doldurur.
Kadıköy Çarşısı’nda balık tezgâhları ve şarküteriler canlı bir alışveriş atmosferi oluşturur. Beşiktaş ve Ortaköy sahilinde waffle ve kumpir sıklıkla tüketilir. Arnavutköy ve Bebek hattında Boğaz yürüyüşleri yapılır. Emirgan Korusu bahar aylarında lale görüntüleriyle tanınır. Üsküdar kıyısında gün batımı izlemek şehir ritüellerinden biri haline gelmiştir.
El sanatları tarafında çini tabaklar, bakır ürünler ve hat yazıları hediyelik olarak tercih edilir. Müzelerden sanat galerilerine uzanan kültür ağı şehrin çağdaş yüzünü temsil eder
İSTANBUL’DA NE ALINIR?
İstanbul’da alınabilecek ürünler şehrin yüzyıllara yayılan ticaret kültürü ve çok katmanlı yaşam tarzıyla şekillenir. Kapalıçarşı ve çevresinde el dövmesi bakır tepsiler, kahve cezveleri, işlemeli lokumluklar ve geleneksel kahve fincanları mutfak ve dekorasyon alışverişinde öne çıkar. Çini tabaklar, seramik kaseler ve hat sanatı baskıları klasik hediyelikler arasında yer alır.
Mısır Çarşısı tarafında safran, sumak, zahter ve pul biber gibi baharatlar ile gül lokumu, fıstıklı lokum ve sade Türk lokumu rafları doldurur. Doğal sabunlar ve bitkisel yağlar özellikle tarihi yarımada hattındaki küçük dükkânlarda bulunur. Beyoğlu ve Galata çevresinde modern tasarım defterler, bez çantalar ve el yapımı takılar genç üreticilerin ürünlerini yansıtır.
Kadıköy Çarşısı’nda peynir çeşitleri, zeytin, ev yapımı turşular ve kahve çekirdekleri alışveriş listesine girer. Boğaz hattındaki mağazalarda İstanbul temalı seramik kupalar ve baskılı tekstil ürünleri satılır. Arasta ve Balat çevresinde ahşap oyma süs eşyaları ile vintage objeler dikkat çeker.
Pastanelerden baklava, akide şekeri ve badem ezmesi paketlenmiş halde alınabilir. Anadolu yakasında yerel üreticilerin hazırladığı reçeller ve zeytinyağları pazarlarda görülür. Deri bileklikler, tespihler ve küçük masa üstü objeleri pratik hediyelik alternatifleri oluşturur.
İSTANBUL’DA NERESİ GEZİLİR?
İstanbul, binlerce yıllık geçmişi, iki kıtayı birleştiren konumu ve mahalle mahalle değişen atmosferiyle çok katmanlı bir gezi deneyimi sunar. Tarihi yarımadada antik yapılar yürüyerek gezilebilir, Boğaz hattında deniz manzarası eşliğinde vakit geçirilebilir, Anadolu Yakası’nda ise daha sakin semt yaşamı hissedilir. Şehir, kültür, mimari, sahil yürüyüşleri ve modern yaşamı aynı program içinde birleştirmeye uygundur.
İSTANBUL’DA YAPILACAK ŞEYLER NELER?
İstanbul’da yapılacak şeyler şehrin tarihi dokusu ile modern yaşamını aynı akışta deneyimlemeye dayanır. Sabah saatlerinde Sultanahmet Meydanı çevresinde yürüyüş yapıp tarihi yarımadadaki anıtsal yapıları gezmek güne iyi bir başlangıç sağlar. Ardından Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı hattında kısa alışveriş molaları verilebilir. Eminönü iskelesinden vapura binerek Boğaz boyunca yol almak şehri denizden görme fırsatı sunar.
Galata ve Karaköy sokaklarında dolaşıp küçük kafelerde kahve içmek merkez yaşamını hissettirir. Balat ve Fener tarafında renkli evler arasında yürüyüş yapılabilir, fotoğraf çekimleri için ideal sokaklar bulunur. Öğle saatlerinde Kadıköy Çarşısı’na geçilerek balık tezgâhları ve şarküteriler gezilebilir. Sahil boyunca yürüyüş yapılıp Moda tarafında deniz kenarında vakit geçirilebilir.
Beşiktaş ve Ortaköy hattında Boğaz manzarası eşliğinde mola verilebilir. Üsküdar kıyısında gün batımı izlemek şehir ritüellerinden biri haline gelmiştir. Müze gezmek isteyenler Topkapı Sarayı çevresindeki kültür alanlarını değerlendirebilir. Sanatla ilgilenenler Beyoğlu çevresindeki galerilere uğrayabilir. Emirgan Korusu gibi büyük parklarda kısa doğa molaları planlanabilir.
Akşam saatlerinde sahil restoranlarında balık ya da merkezdeki lokantalarda geleneksel yemekler denenebilir. Sokak lezzetleri arasında simit, döner ve balık ekmek gün boyu tercih edilir. Akşam programına canlı müzik mekânları veya tiyatro sahneleri eklenebilir. Yerel pazarlarda zeytin, peynir ve kahve alışverişi yapılabilir. Bütün bunlar; İstanbul gezisini tarih, deniz yaşamı, mahalle kültürü ve gastronomiyi tek gün içinde bile yoğun biçimde yaşatabilen çok yönlü bir şehir deneyimine dönüşür.