Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Beşiktaş zirvedeki yerini korudu. Kara Kartal bu sonuçla Sergen Yalçın yönetiminde derbilerdeki yenilmezliğini sürdürdü. Geçen sezon 20 bin taraftarın katıldığı basın toplantısıyla yuvasına dönen Sergen Yalçın ligin çehresini değiştirdi. Başarılı çalıştırıcı yedinci sırada aldığı Beşiktaş'ı zirveye taşıdı, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'den fazla puan topladı...

DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 5. derbi maçını da yenilgi almadan tamamladı. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 5 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi geçen sezon evinde 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 4-3 üstünlük kurarken, bugün de evinde sarı-lacivertli ekiple 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Yalçın idaresinde çıktığı Galatasaray derbisini 0-0 berabere tamamlayan Beşiktaş, rakibini bu sezonun ilk yarısında ise 2-0 yenmişti.

EN ÇOK PUANI O TOPLADI!

Geçen sezonki Sivasspor yenilgisinin ardından göreve gelen Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana en çok puan toplayan teknik direktör oldu. Beşiktaş'ı 30 puanda alan başarılı teknik adam 32 puan topladı ve Trabzonspor'un da cezası sonrası Kara Kartal'ı Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşıdı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve başlamasından bu yana 96 puan toplarken Galatasaray 84, Fenerbahçe 75 puanda kaldı. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir bu sezon tepetaklak olurken söz konusu dönemde 63 puan toplayabildi.

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve o dönemden bu yana üç teknik direktörlük değişimi yaşayan Trabzonspor ise Abdullah Avcı'yla kendini buldu. Fırtına söz konusu dönemde 82 puan topladı.

İSTANBUL'A KAYBETMİYOR

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında İstanbul takımlarıyla 11 maça çıktı. Geçen sezon Başakşehir'e 1-0 mağlup olduktan sonraki 10 mücadelenin ise hiçbirini kaybetmedi.

Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Kara Kartal sonrasında Kasımpaşa'yı 3-2, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bu sezona da yedi haftada üç mağlubiyetle başlayan ancak Başakşehir galibiyetiyle çıkışa geçen siyah-beyazlılar Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenerek 16 yıllık hasretine de son verdi.

Kara Kartal, Yalçın yönetiminde Kasımpaşa'yı 3-0, Galatasaray'ı 2-0, Fatih Karagümrük'ü 4-1, Başakşehir'i 3-2 yendi ve Fenerbahçe'yle evinde 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın, İstanbul'daki 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.