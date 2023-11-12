İstanbul'un yanı başında: Acelle Yaylası! Eşsiz manzara, bol oksijen...

Akyazı'da yaklaşık bin 200 rakımlı Acelle Yaylası'nda sonbahar esintisi yaşanıyor. Çevre iller başta olmak üzere Ankara, İstanbul ve Bursa gibi birçok ilden yüzlerce misafirini ağırlayan yayla oluşan renk cümbüşüyle kendine hayran bırakıyor.

Dağ yürüyüşü, kampçılık gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan yaylanın her bir noktası ayrı ayrı kartpostallık görüntülere oluşturuyor. Sonbaharın en güzel renklerini görmek isteyen doğaseverler de bölgede o anının tadını çıkarıyor.

REKLAM İstanbul'dan tatil için Kuzuluk kaplıcalarına gelen ve yaylaya sonbahardaki renk cümbüşünü görmeye geldiklerini ifade eden Sibel Bostancı, "İstanbul'dan Sakarya'ya tatile geldik. Gelmişken de Acelle Yaylası'nı görmek istedik. Burası eşsiz doğa harikası. Tertemiz orman havası alıyoruz. Az bir zaman uyusanız bile enerji depoluyorsunuz. Yeşil ve mavinin birleşimi ile birlikte sonbaharın eşsiz renkleri çok harika bir görüntü sunuyor" dedi.

"SONBAHAR ZİYARETİ İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİM" Eşiyle göl kenarında sonbaharın esintilerini görmek için geldiklerini ifade eden İlker Bostancı, "Sonbahar ziyareti için İstanbul'dan geldim. Akyazı'da bulunan Kuzuluk Kaplıca Evleri'ne geldik ve buraya kadar gelmişken de araştırmalarımız üzerine Acelle Yaylası'nı tercih ettik. Ve çok doğru bir tercih yaptığımızın farkına vardık. Sonbahar iklimini yaşıyoruz, hava çok güzel. Burada olduğumuz için mutluyuz, seneye bir daha gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. REKLAM

"RENKLERİN HER TONU MEVCUT" Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, "Dört mevsim ayrı güzellikler sunan Akyazı'mızın Acelle Yaylası'ndayız. Hanyatak, Taşyatak ve Boztepe Mahallemizin yaylası. İlçemizde; Çiğdem, Karapınar, Davlumbaz ve Sultanpınarı Yaylası gibi birçok yaylamız mevcut ve bu yaylalarımız da dört mevsim ayrı güzellik yaşanıyor. Şuanda sonbaharda turuncunun her tonunu görmek mümkün. Bu yaylamızda mesire alanımız da var. Normalde yaylada yaşayan vatandaşlarımız mahallelerine geri döndüler. Ama hafta sonları yaylalarımız da yoğunluk oluşuyor. Renklerin her tonu mevcut şuanda yaylalarımızda. Ülkemizdeki bütün herkese bu yaylalarımızı görmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. REKLAM

"BU PROJE SAKARYA BELKİ DE TÜRKİYE'DE DE İLK OLABİLİR" Yayla doğasına uygun şekilde doğaseverlere hizmet için bungalov projesini hayata geçireceklerini ifade eden Soykan, "Bu yaylamızda önümüzdeki yıl hayata geçireceğimiz bir projemiz var. 14 bungalov ev ve sosyal tesis. 19 bin metrekarelik alanın tahsisini aldık, proje aşamasında. Bu proje Sakarya belki de Türkiye'de de ilk olabilir. Bir yaylada belediyenin tesisi olma özelliğini taşıyacak inşallah. Biz hem misafirlerimizi ağırlayacağız hem de dışarıdan gelen vatandaşlarımız kullanabilecek. Doğanın yapısına uygun, yaylanın dokusunu bozmayacak şekilde ahşaptan inşa edeceğiz inşallah bungalov evlerimizi. Yaylalarımızda Sakarya dışından da çok yoğun şekilde misafir ağırlıyoruz. Tanınır ve bilinir yayla olduğu için il dışından misafirlerimiz de geliyorlar" ifadelerini kullandı.