İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimi: AUZEF vize sınavları ne zaman?
Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) için kritik süreç başladı. 2026 Bahar Dönemi ara sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler "AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav takviminin netleşmesiyle birlikte giriş belgeleri ve sınav detayları da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte merak edilen tüm detaylar…
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınavı (vize) için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, sınavla ilgili bilgileri takip etmeyi sürdürüyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte merak edilen tüm detaylar…
2026 AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Belgelerin yayımlanmasının ardından öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini görüntüleyip belgelerini temin edebilecek.