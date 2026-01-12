Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması

        İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini, kar yağışı ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 19:45 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte bugün havanın çok bulutlu olduğunu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi.

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği, gün boyu 2-5 derece arasında olmasının beklendiği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği, maksimum rüzgar hızının il genelinde saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önerilir."

        REKLAM

        Açıklamada, kentte havanın yarın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 ile 4 derece, 14 Ocak Çarşamba parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3 ile 10 derece, 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu 8 ile 12 derece, 16 Ocak Cuma parçalı bulutlu 7 ile 12 derece olmasının beklendiği bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da sis ve kuvvetli rüzgar

        DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ   Antalya'da kuvvetli rüzgar, özellikle denizde etkisini artırdı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri dövdü. Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahiplerinin, dev dalgalara karşı önlem aldığı görüldü.   TABELALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde tabelaların araçların üzerine devrildiği görüldü. Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler risk oluşturan alanlarda önlem aldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.   

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda