Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş'a ziyaret - Beşiktaş Haberleri

        İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş'a ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Kulübü'ne ziyarette bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında İstanbul Valisi Davut Gül’ü ağırladı.

        Ziyarette İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam da yer aldı.

        Başkan Serdal Adalı, ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Davut Gül’e Beşiktaş'ın simgesi olan kartal heykeli hediye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!