İstanbul Valisi Vasip Şahin, Silivri'de görülen şarbon vakalarına ilişkin aşılama çalışmaları yapıldığını belirterek, "8 kişiden 6 kişide lezyonlar görüldü. Lezyonlarla ilgili gerekli aşılamalar ve tedaviler yapıldı" dedi.

AA'nın haberine göre; Yenikapı'daki "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nı ziyaret eden Şahin, şarbon vakalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Dün ortaya çıkan bir durum. Vatandaşlarımızın çeşitli şarbon lezyonları, belirtileri göstermesi üzerine derhal o şarbonun kaynağı olan ete temas eden ya da o etten yiyen insanlara ulaşıldı.

8 KİŞİDEN 6'SINDA LEZYONLAR GÖRÜLDÜ

8 kişiden 6 kişide lezyonlar görüldü. Lezyonlarla ilgili gerekli aşılamalar ve tedaviler yapıldı. Yine doktorlarımızın kararı ve tavsiyeleri doğrultusunda ayakta takip edilecekler. Ayrıca bu lezyonun görüldüğü yani şarbon hastalığının görüldüğü, kurban etinin kesildiği ve kurbanın beslendiği yer dahil olmak üzere o civardaki, Silivri'deki köyümüzde, 10 kilometre yarı çapındaki alanda bulunan bütün hayvanlar, yaklaşık 3 bin 500 hayvanın tamamı bu akşama kadar aşılanmış olacak."

"AŞILAMA BU BÖLGEDE 5 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Vali Şahin, şarbon hastalığıyla aşılama yöntemiyle mücadele edilmesi gerektiğini aktararak, "Bu hastalık, aşılamayla çok çabuk söndürülebilen bir hastalık. Yeter ki burada uyanık ve dikkatli olalım. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha bilinçli olması lazım" dedi.

Şahin, şunları kaydetti: "Mesela burada kurban kesen vatandaşımız, kesim yerleri dışında, tek başına, herhangi bir teknik yardım almadan kesmiş. Dolayısıyla, bir veteriner veya usta bir kasap görmüş olsaydı o hayvanın etinde lezyonu fark edebilirdi. Ama maalesef böyle bir olay gerçekleşti. Sevindirici olan durum şu. Çok çabuk müdahale edildi ve 6 vatandaşımız inşallah hiçbir hayati tehlike olmadan tedavileri tamamlanıp sağ salim hayatına devam edecek. Ama bu aşılama bu bölgede 5 yıl boyunca tedbir olarak devam edecek. Çünkü bunun tek mücadele yöntemi aşılama ve aşılamayla çok çabuk söndürülebilen bir hastalık. Ben vatandaşlarımıza ve sizlere bu konuya duyarlılığınız ve hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum."

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