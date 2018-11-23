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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yerlikaya, "Bizler, kalemi kılıçtan üstün gören bir medeniyetin mensupları olarak, tarihinin her döneminde eğitime, öğrenmeye ve bilgiye büyük önem vermiş ve en büyük saygıyı öğretmene göstermişizdir. Milletimiz, öğretmenlerimizi her zaman aziz ve muteber saymıştır. Hatta verilen kıymet öyle bir noktaya gelmiştir ki alimin mürekkebi şehidin kanından kutsal sayılmıştır" ifadesini kullandı

23.11.2018 - 18:21 | Güncelleme: AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesajında, geleceği büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını bildirdi.

Öğretmenlerin, insanı aydınlık bir geleceğe taşıyan, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerlemesini sağlayan mümtaz şahsiyetler olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Nihayetinde bir mekan olan okullarımıza ihtiyacı olan ruhu üfleyen, tüm maddiyatının ötesinde manevi bir değer katandır. Şüphesiz ki ahlakı toplumun tüm fertlerine yayacak, milli ve manevi ihtişamı yaşatacak ve müreffeh istikbalin kapılarını aralayacak anahtar öğretmenlerimizin elindedir." ifadelerini kullandı.

İstikbalin mimarları, tüm mesleklerin anası olan öğretmenlerin bu kutlu vazifeyi yurdun dört bir yanında fedakarca yaptıklarını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin bu eşsiz eğitim kahramanlarının omuzları üzerinde yükseldiğini vurguladı. 

Yerlikaya, "Bizler, kalemi kılıçtan üstün gören bir medeniyetin mensupları olarak, tarihinin her döneminde eğitime, öğrenmeye ve bilgiye büyük önem vermiş ve en büyük saygıyı öğretmene göstermişizdir. Milletimiz, öğretmenlerimizi her zaman aziz ve muteber saymıştır. Hatta verilen kıymet öyle bir noktaya gelmiştir ki alimin mürekkebi şehidin kanından kutsal sayılmıştır." dedi.

Milletteki öğretmen saygısının ve sevgisinin son ve büyük örneğini, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiğini ifade eden Yerlikaya, başöğretmen Atatürk'ün "Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır" diyerek eğitimin önemine dikkat çektiğini, "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözüyle de öğretmenlerin ilim irfan yolundaki rehberliğinin altını çizdiğini kaydetti. 

Öğretmenlerin her devirde yaşadıkları toplumun rehberi, milli ve manevi değerlerinin taşıyıcısı olduklarına işaret eden Yerlikaya, Hazreti Peygamber'in "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır" öğüdünün hem ilim yolunda ilerlemeyi hem de bu yolda gelişmeyi sağlayacak olan öğretmenlik mesleğinin yalnız maddi hayat için değil, manevi hayat için de önemini hatırlattığını belirtti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim seferberliğine 'Millet Mektepleri Başöğretmeni' unvanıyla katıldığı bugünde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü saygı, sevgi ve muhabbetle kutluyorum. Sahip oldukları ilmi ve irfanı öğrencilerine aktaran, çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için canla başla çalışan bu mukaddes mesleğin mensubu öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.Terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

 

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