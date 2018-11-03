SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İstanbul Valisi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'a geldi

Gaziantep Valiliği'nden İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, "Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız." dedi.

03.11.2018 - 22:10 | Güncelleme: AA

Tarifeli uçakla ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Yerlikaya'yı VIP Salonu'nda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş ile bazı ilgililer karşıladı.

Yerlikaya, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini kaydederek, "Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Bu güvene layık olmak için eşim Hatice Nur hanımla, hep birlikte gecemiz gücümüz, bu aziz şehir için çalışmak olacak." dedi.

Karşılamaya gelenlere teşekkür ettiğini ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Her fırsatta şehrimizin her konusunu, şehrimizle beraber istişare ederek ve şehrimizin en razı olacağı şekilde çözmek için gayret göstereceğiz. Gazi şehrinin de selamını getirdim. Dört yıla yakın bir zamandır Gazi şehrin evlatlarıyla beraber güzel hizmetler yaptık. İstanbul'a atanmamızda Gazi şehrimizin, ailemizin üzerinde büyük hakları var. Ama onlarla birlikte bu onuru yaşarken, bugün 'Bismillah' dedik. Uzunca bir yolculuktan sonra yeni geldik. Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız."

Vali Yerlikaya, konuşmanın ardından ailesiyle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

İSTANBULLULARA MESAJ

İstanbullular için sosyal medya hesabından mesaj da paylaşan Yerlikaya, Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valiliği görevlerinin ardından İstanbul'a atandığını belirtti.

Yerlikaya mesajında, 5 Mart 2015'ten bu yana görev yaptığı Gaziantep şehriyle, kurum ve kuruluşlarda çalışan mesai arkadaşlarıyla ve vatandaşlarla vedalaşarak bugün itibarıyla İstanbul Valisi olarak göreve başladığını ifade etti.

Görev yaptığı şehirlerin sakinlerine, kurum ve kuruluşlarının mensuplarına teşekkür ettiğini ve bir kardeşleri olarak İstanbullulara onların selamlarını da getirdiğini aktaran Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul medeniyetimizin eşsiz şehri. Kanaatimce en güzel tarifi Nedim'e ait, 'Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behadır. Bir sengine yek pare acem mülkü fedadır' Böyle eşsiz bir şehre hizmet edeceğim için bahtiyarım. Aziz İstanbul'u, bütün sakinlerini, sokaklarını, caddelerini, mahallelerini, kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, spor kulüplerini, okullarını, öğrencilerini canı gönülden selamlıyorum.


İstanbul'a hizmet etmeyi nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Kubbede hoş bir sada bırakmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şahsımı İstanbul Valiliği'ne layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Nasibimiz İstanbul'a hizmet olsun. Hayırlı olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X